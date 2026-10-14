Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.
El sorteo número 31640 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 14 de octubre a las 18:00, destacando el número 1736 en la cabeza, correspondiente a "A primera (Castañas)". Conocé todos los resultados.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El número de sorteo es el 31640, correspondiente a la quiniela vespertina, que tuvo lugar el miércoles 14 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 1736, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Castañas).
1° 1736
2° 8706
3° 1598
4° 8925
5° 8770
6° 3066
7° 4525
8° 3532
9° 7393
10° 8716
11° 7207
12° 1521
13° 9561
14° 5322
15° 5248
16° 1015
17° 9648
18° 3191
19° 3978
20° 6551
Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este miércoles, el número 1736 se destacó como el ganador principal, lo que genera expectativa entre los participantes. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada sorteo ofrece la posibilidad de cambiar la vida de quienes juegan.
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31640 de la quiniela vespertina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 14 de octubre a las 18:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 1736.
¿Qué significa el número 1736?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Castañas)".
¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.