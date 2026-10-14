Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.

El número de sorteo es el 31640, correspondiente a la quiniela vespertina, que tuvo lugar el miércoles 14 de octubre a las 18:00. El número a la cabeza fue el 1736, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Castañas).

1° 1736

2° 8706

3° 1598

4° 8925

5° 8770

6° 3066

7° 4525

8° 3532

9° 7393

10° 8716

11° 7207

12° 1521

13° 9561

14° 5322

15° 5248

16° 1015

17° 9648

18° 3191

19° 3978

20° 6551

Los resultados de la quiniela vespertina son esperados por muchos apostadores que buscan la suerte en cada sorteo. Este miércoles, el número 1736 se destacó como el ganador principal, lo que genera expectativa entre los participantes. La quiniela es un juego de azar muy popular en Argentina, y cada sorteo ofrece la posibilidad de cambiar la vida de quienes juegan.