Detuvieron a un hombre condenado por homicidio tras intentar robar un perfume en Mendoza

FOTO: Detienen a un hombre condenado por homicidio tras intentar robar un perfume en Mendoza

Un hombre de 48 años fue detenido en Mendoza por robar un perfume en un local junto a una acompañante de 30 años; sin embargo, había sido condenado a 16 años de prisión por haber asesinado a un periodista en la misma provincia en 2004.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mendoza informaron a la Agencia Noticias Argentinas que ambos imputados fueron aprehendidos. Se trata de Diego Arduino, que acudió a un local de la ciudad mendocina de Las Heras para hurtar la fragancia junto a Magalí Castro Bravo, pero cuando el señalado se retiró, la dueña del comercio notó el faltante, cerró el negocio y realizó un arresto ciudadano sobre la acompañante del criminal.

Luego, la comerciante presionó la alarma y aguardó la llegada de los efectivos. Mientras esperaba, el hombre regresó, pidió que liberara a su compañera y devolvió el perfume, pero la vendedora se negó y el delincuente se retiró. Al llegar los efectivos, la trabajadora aportó información sobre Arduino.

Gracias a los datos que brindó la comerciante, los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje dieron con el homicida en las cercanías del lugar. El parte oficial señaló que la investigación es llevada adelante por el fiscal Tomás Guevara, que calificó el hecho bajo la carátula de "Hurto simple".

Ambos imputados continuarán detenidos. En el caso de Arduino, por tener antecedentes; y en el caso de Castro Bravo, por reiteración delictiva.

Arduino no solo fue condenado como el autor del crimen de Alejo Hunau, quien fue asesinado de un botellazo en la cabeza en su departamento, en noviembre de 2004; además, cometió estafas y tiene acusaciones por violencia de género.