Litio en Argentina: gobernadores destacaron las inversiones y el cuidado ambiental

FOTO: Gobernadores analizan el crecimiento del sector minero y su impacto en la economía

El cierre del seminario sobre litio reunió a gobernadores de las principales provincias mineras del país, quienes destacaron el crecimiento de la actividad, la llegada de inversiones internacionales y la necesidad de compatibilizar la producción con el cuidado del ambiente.

Durante las jornadas, los mandatarios expusieron los desafíos del sector y su potencial para transformar la matriz económica argentina.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, puso el foco en la importancia de desarrollar una minería responsable y señaló que las empresas inversoras internacionales están avanzando en acuerdos vinculados con compromisos ambientales.

“Hay una demanda muy fuerte de que se puede armonizar la extracción de minerales con el cuidado del ambiente”, sostuvo. En ese sentido, destacó la participación de organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan en la protección ambiental y acompañan las exigencias de una producción sustentable.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, resaltó el avance de las exportaciones mineras y la necesidad de profundizar la coordinación entre las provincias productoras.

El mandatario ratificó el trabajo conjunto a través de la Mesa del Litio, que reúne a las jurisdicciones involucradas en el desarrollo de este recurso, y mencionó la incorporación de la Mesa del Cobre como parte de una estrategia para impulsar otros minerales estratégicos.

“Estamos planificando la exportación, la vamos a triplicar”, afirmó Jalil, al referirse a las perspectivas del sector.

Además, consideró que la minería está modificando la estructura productiva del país y puede contribuir a estabilizar la macroeconomía. Según expresó, el desarrollo de la actividad abre expectativas de crecimiento para el próximo año y representa una oportunidad para fortalecer la economía nacional.

El gobernador también reconoció que existen desafíos pendientes, que deberán abordarse en conjunto con las empresas y los gobiernos provinciales.

El anfitrión del encuentro, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, subrayó el peso de la minería en la economía de su provincia y su importancia para el desarrollo argentino.

“La minería es muy importante para nuestra provincia, pero también para Argentina”, expresó. En ese marco, indicó que la actividad representa más del 10% del Producto Bruto de Jujuy y genera más de 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

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Sadir destacó, además, que el sector continúa creciendo y constituye una fuente relevante de empleo y actividad económica para la provincia.

El seminario se desarrolló durante dos jornadas, con una importante presencia de representantes de mercados internacionales e inversores interesados en las oportunidades que ofrece la minería argentina.

Las exposiciones de los gobernadores coincidieron en la necesidad de aprovechar el potencial del litio y de otros minerales estratégicos para ampliar las exportaciones, atraer capitales y generar empleo.

Al mismo tiempo, el cuidado ambiental y la coordinación entre las provincias aparecen como aspectos centrales para sostener el crecimiento de la actividad.

Con perspectivas de expansión y nuevos proyectos en desarrollo, la minería se consolida como uno de los sectores con capacidad para modificar la matriz productiva argentina. El desafío será transformar ese potencial en inversiones sostenibles, más puestos de trabajo y beneficios económicos de largo plazo para las comunidades.

Informe de Elisa Zamora