El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y cayeron los activos argentinos

FOTO: El riesgo país quedó otra vez por encima de los 600 puntos.

El riesgo país argentino volvió a superar los 600 puntos básicos este miércoles, en medio de una jornada de pérdidas en los mercados internacionales. El indicador elaborado por JP Morgan sube 0,8% y alcanza las 602 unidades, después de siete ruedas por debajo de ese nivel.

La presión también se refleja en los activos argentinos: los bonos retroceden hasta 0,9% y las acciones caen hasta 3%. En la Bolsa de Buenos Aires, el índice S&P Merval baja 0,3%, mientras que el dólar permanece en $1.535 por cuarta jornada consecutiva.

En Wall Street, el Dow Jones pierde 0,4% y el Nasdaq cae 1,9%, arrastrado por las bajas del sector tecnológico.

El escenario internacional está condicionado por el dato de inflación de Estados Unidos, que alcanzó el 3,7% interanual en septiembre, por encima del 3,6% previsto por los analistas. El resultado alimenta el temor a un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, a tres semanas de las elecciones legislativas estadounidenses.

En Argentina, la inflación también mostró una aceleración mensual: el Indec informó una suba de precios de 1,9% en septiembre, 0,2 puntos porcentuales más que en agosto.

La atención del mercado local está puesta en la licitación de deuda de esta tarde, con la que el Tesoro busca refinanciar vencimientos por $4,5 billones. La oferta incluye instrumentos con vencimiento en 2028 y 2029, a diferencia de las últimas colocaciones, en las que se priorizaron títulos que vencen dentro de la actual gestión presidencial.

Desde Vector Investments señalaron que el resultado permitirá evaluar las expectativas de los inversores sobre la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio para los plazos posteriores a 2027.

La firma indicó que, además del monto adjudicado y del porcentaje de refinanciación, será relevante la distribución de la demanda entre los instrumentos a tasa fija, los vinculados a la tasa TAMAR y los de estructura dual.

Otro punto de seguimiento será la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, después de que el martes comprara US$291 millones, el mayor monto diario en tres meses.

“La interacción entre precios, tasas y disponibilidad de divisas vuelve a ordenar las expectativas de corto plazo”, evaluaron desde Vector Investments. También señalaron que será necesario observar la continuidad de las compras de dólares y la evolución de las reservas.