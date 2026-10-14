River pierde con Sarmiento en Junín y complica su clasificación: seguilo en vivo

River Plate visita desde las 19 a Sarmiento en Junín, en un encuentro correspondiente al partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura. La victoria es fundamental para el "Millonario", que busca seguir con posibilidades de acceder a los playoffs y clasificar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

El partido está programado para las 19:00 y se disputará en el estadio "Eva Perón" de Junín, con transmisión de Cadena 3. El árbitro designado es Pablo Dóvalo, con Silvio Trucco a cargo del VAR.

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El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega a este encuentro tras una victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto, que resultó en el descenso de dicho equipo a la Primera Nacional. Actualmente, River ocupa el noveno lugar en la Zona B, acumulando 16 puntos y quedando fuera de los playoffs, donde el último clasificado es Independiente Rivadavia con 18.

En la tabla anual, River Plate suma 45 puntos y por el momento se encuentra ingresando a la Copa Sudamericana, mientras que el último equipo en conseguir un lugar en la Libertadores es Argentinos Juniors, que cuenta con 51 unidades.

Por su parte, Sarmiento llega al encuentro tras haber vencido 3 a 1 a Aldosivi como visitante. Actualmente, se posiciona cuarto en la Zona B con 19 puntos, aunque se encuentra lejos de los puestos de Sudamericana, que marcan 38 puntos en la tabla anual.

El partido cuenta con la presencia de público visitante, ya que alrededor de 4.500 hinchas de River estarán en las tribunas del "Eva Perón". Este encuentro completa la jornada 11 del Torneo Clausura, ya que el equipo de Núñez había solicitado la postergación debido a la convocatoria de varios de sus jugadores durante la fecha FIFA.

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Lucas Suárez tuvo el primero para Sarmiento, con un remate en el palo derecho del arquero de River. A los ocho minutos, el extremo Jhon Rentería recibió una pelota en cortada por el costado derecho del área y sacó un remate rápido, que fue bloqueado por un defensor y terminó en manos del guardameta rival.

Dos minutos después llegó por primera vez la visita, cuando un centro desde la derecha cayó pinchado al primer palo para la aparición de Sebastián Driussi, que definió en el aire e impactó su remate en el travesaño.

Sarmiento abrió el marcador a los 14 minutos del primer tiempo, con un avance por derecho y centro incisivo al área chica, donde apareció Julián Contrera para empujar la pelota al gol.

Ángel Correa intentó al arco por primera vez cuatro minutos después, con un disparo bajo y débil desde afuera del área, que fue contenido fácilmente por el arquero Thyago Ayala sobre su palo derecho.

Nuevo intento desde fuera del área Ángel Correa que encontró al arquero, Thyago Ayala, bien posicionado para detener el remate.

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