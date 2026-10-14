Caos en el ingreso de los hinchas de River al estadio de Sarmiento en Junín

FOTO: Tensión en el ingreso de los hinchas de River. (Captura)

El ingreso de los hinchas de River Plate al estadio de Sarmiento de Junín se convirtió en un escenario de caos y tensión. A pocos minutos del inicio del partido, programado para las 19 horas, se produjeron incidentes en la entrada de los fanáticos.

Cerca de las 18.45, un gran número de seguidores del Millonario se agolpó en la puerta de acceso a la tribuna popular. La situación se desbordó rápidamente, y la policía, ante la presión de la multitud, lanzó gas pimienta para controlar el tumulto.

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DESCONTROLADO INGRESO DE LOS HINCHAS DE RIVER EN JUNÍN La demora en el acceso produjo tensión entre los fanáticos, que se agolparon en una de las puertas del estadio de Sarmiento. https://t.co/lJ2uvocDox — TyC Sports (@TyCSports) October 14, 2026

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Los hinchas afectados por los empujones y los gases se vieron envueltos en un clima de descontrol. Las autoridades habían permitido el ingreso de visitantes para este encuentro, y se vendieron aproximadamente 4500 entradas anticipadas para los fanáticos de River.

El operativo de seguridad, coordinado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Agencia Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), contaba con alrededor de 350 efectivos policiales, 30 empleados de Utedyc y servicio de asistencia médica.

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Las puertas del estadio se abrieron cerca de las 16.30, y las autoridades habían recomendado a los asistentes que llegaran con tiempo para garantizar un ingreso fluido y seguro. Sin embargo, el desbordamiento de los accesos generó una situación crítica en la previa del partido entre River y Sarmiento, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura.