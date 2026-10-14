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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 14 de octubre

Las distintas cotizaciones del dólar en Argentina muestran variaciones significativas. El dólar oficial se vende a 1.535 pesos, mientras que el dólar blue llega a 1.550. Conocé más sobre el impacto en tu economía.

14/10/2026 | 16:00Redacción Cadena 3

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Este miércoles 14 de octubre, el mercado cambiario argentino presenta diversas cotizaciones del dólar que reflejan la complejidad económica del país. El dólar oficial se posiciona en 1.535 pesos para la venta, mientras que la compra se encuentra en 1.485 pesos. Esta referencia es fundamental para quienes realizan operaciones legales y está regulada por el Banco Central.

En el ámbito del dólar blue, que se comercializa en el mercado informal, la cotización se ubica en 1.550 pesos para la venta y en 1.530 para la compra. Esta diferencia sustancial respecto al cambio oficial es un reflejo de la gran demanda y la restricción en el acceso a divisas en el mercado formal.

Adicionalmente, el dólar bolsa presenta un precio de 1.539,2 para la venta y 1.537,4 para la compra. Esta modalidad se utiliza mayormente por inversores que buscan operar en el mercado de valores.

En cuanto al contado con liquidación (CCL), método donde las operaciones se realizan en el extranjero, la venta está en 1.616,3 y la compra en 1.615,3. Esta opción se ha vuelto popular entre aquellos que buscan protegerse de la volatilidad del peso argentino.

El dólar mayorista, que es utilizado por bancos y grandes empresas, tiene una cotización de 1.513 pesos para la venta y 1.504 para la compra. Este tipo de cambio es esencial para la estabilidad de precios y de las operaciones comerciales en el país.

Por otro lado, las operaciones a través de tarjetas de crédito presentan valores significativamente más altos, con un costo de 1.995,5 pesos para la venta y 1.930,5 para la compra. Esta variación se relaciona con las comisiones y impuestos aplicados a las compras en el exterior.

Finalmente, el dólar cripto, que varía según el mercado de criptomonedas, se encuentra en 1.615,75 para la venta y 1.613,14 para la compra. A medida que las criptomonedas ganan popularidad, esta opción se vuelve más relevante para muchos argentinos que buscan alternativas a la devaluación del peso.

Estos valores destacan cómo el tipo de cambio afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y las decisiones económicas de los hogares. Factores como la inflación, la política monetaria y la percepción de riesgo de los inversores juegan un papel crucial en la determinación de estas cotizaciones.

Lectura rápida

¿Qué cotización tiene el dólar oficial hoy?
El dólar oficial se vende a 1.535 pesos y se compra a 1.485 pesos.

¿Cuál es la cotización del dólar blue?
El dólar blue se vende a 1.550 pesos y se compra a 1.530 pesos.

¿Cómo afecta el dólar en la economía cotidiana?
La variación en el tipo de cambio impacta el poder adquisitivo de los ciudadanos y define precios de productos importados.

¿Qué es el dólar CCL?
El contado con liquidación se vende a 1.616,3 pesos y permite operar en el extranjero.

¿Por qué el dólar tarjeta es más caro?
El dólar para compras con tarjeta se eleva por comisiones e impuestos, alcanzando los 1.995,5 pesos.

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