Violencia de género: piden 16 años por amenazar y abusar a su ex pareja en Rosario

Este miércoles comenzó en el Centro de Justicia Penal de Rosario el juicio oral contra Ricardo C., acusado de cometer distintos hechos de abuso sexual y amenazas contra su expareja, con quien convivía en una vivienda ubicada en Gálvez al 2200 de la ciudad.

En el marco de la causa, la fiscal Antonela Valente, de la Fiscalía Regional 2, solicitó para el imputado una pena de 16 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en al menos dos hechos, abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas reiteradas y amenazas calificadas, en carácter de autor y en concurso real.

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Según la acusación fiscal, los abusos sexuales habrían ocurrido en el interior del domicilio que ambos compartían, cuando la mujer se encontraba en un estado de total vulnerabilidad como consecuencia de la medicación que le había sido recetada y que, presuntamente, Ricardo C. le suministraba de manera inadecuada.

Asimismo, se le atribuye haber amenazado reiteradamente a su expareja con el propósito de infundirle temor. Por razones vinculadas con la protección de la víctima, los detalles sobre el modo y la mecánica de los hechos se mantienen bajo reserva.

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El tribunal a cargo del debate está integrado por los jueces de Primera Instancia Pedrana, Leiva y Álvarez, quienes deberán evaluar las pruebas y los argumentos presentados durante el proceso para determinar la responsabilidad penal del acusado.

La pena de 16 años de prisión efectiva corresponde al pedido formulado por la Fiscalía. La resolución sobre la culpabilidad del imputado y la eventual sanción quedará en manos del tribunal al momento de dictar sentencia.