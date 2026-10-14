Utrera: “Por rigidez monetaria, Milei no tendrá la economía en franco crecimiento en año electoral”

En el actual escenario económico de la Argentina, ¿cuál es su rol principal como economista y qué tipo de trabajo realiza con los sectores empresariales?

Mi labor se enfoca en colaborar con los distintos sectores empresarios para definir sus problemas con precisión, elaborar propuestas técnicas de políticas públicas e interactuar de una manera diferente y propositiva con el Estado. Ante la complejidad de la economía argentina, el esquema tradicional de las entidades empresarias —que se limitaba a llevar quejas al sector público y esperar respuestas— resulta inefectivo. El camino con mayor probabilidad de éxito consiste en estudiar rigurosamente las alternativas de políticas públicas, analizar la intersección con la lógica política del gobierno de turno e ir con propuestas específicas que realmente logren mover la aguja.

A partir de la reforma macroeconómica iniciada por el presidente Javier Milei, ¿en qué etapa de este proceso considera que se encuentra la economía argentina?

En materia fiscal, se logró de entrada algo fundamental como el equilibrio fiscal, sosteniéndolo e instalando en la sociedad la necesidad de mantenerlo a futuro. Sin embargo, en el cambio estructural de la economía estamos apenas en el primer kilómetro de un viaje largo que va a durar décadas. El problema principal radica en que, si bien el Presidente tiene muy claro hacia dónde quiere llegar, no se enfoca en la transición. Al referirse a la reconversión laboral e industrial, asume que el mercado reasigna los recursos inmediatamente, cuando en realidad los trabajadores desplazados enfrentan severos problemas de reinserción porque la transición requiere tiempo y espacio. No se trata de frenar el cambio estructural, sino de gestionarlo y facilitarlo —mediante infraestructura o conectando eslabones desarticulados— para que la movilidad de los trabajadores no sea tan lenta ni dolorosa.

Ante la expansión de sectores primarios y energéticos como Vaca Muerta o la minería, ¿cree que estos rubros alcanzarán para reemplazar al tejido industrial y comercial tradicional?

Esa visión suele ser equivocada si se observa la experiencia de países desarrollados a partir de recursos naturales, como Australia o Canadá. Al analizar la estructura productiva hacia donde se encamina la economía, sectores como el petróleo, el gas y la minería pasarán de representar alrededor del 5% al 15% o 16% del PBI, mientras que el agro también crecerá, especialmente si se eliminan las retenciones. Esta expansión traccionará fuertemente a dos sectores muy mano de obra intensivos: la construcción —necesaria para edificar la infraestructura del país nuevo— y la logística. Por su parte, la industria y el comercio perderán participación relativa. El escenario virtuoso sería que pierdan peso creciendo a menor ritmo que los sectores dinámicos; sin embargo, en el camino actual están perdiendo empresas y empleos de forma evitable por la falta de políticas de transición.

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Frente a la competencia internacional, ¿por qué sectores industriales que son competitivos sufren la actual coyuntura y qué reformas consideran pendientes?

Existen sectores industriales donde la Argentina posee una alta competitividad estructural, como la fabricación de maquinaria agrícola. Sin embargo, el problema radica en la asimetría de los tiempos: la apertura comercial, la desregulación y los incentivos para la energía y la minería avanzaron a gran velocidad, mientras que las reformas que la industria necesita marchan muy lento. La reforma tributaria y la previsional quedaron postergadas para después de las elecciones. Un ejemplo concreto en la maquinaria agrícola es la acumulación de saldos técnicos de IVA —al pagar el 21% en insumos y cobrar el 10,5% en ventas—, lo que se traslada a los costos de producción y resta competitividad por falta de resolución técnica.

¿Considera viable aplicar esquemas de incentivos a la inversión, similares al RIGI, en sectores como la agroindustria, la maquinaria agrícola o la construcción?

Son totalmente viables y se está trabajando en esa línea para distintos sectores. La propia lógica del Gobierno indica que estos regímenes no poseen costo fiscal estricto porque promueven inversiones e ingresos incrementales que de otro modo no existirían, generando recaudación adicional aun con bajas impositivas. Si bien el Gobierno decidió avanzar con fuerza con el RIGI para sectores clave y tenía en carpeta herramientas como el RIMI para medianas inversiones, el proceso se estancó. Una reforma tributaria bien diseñada, que elimine regímenes especiales de IVA para financiar la quita de retenciones e Impuesto al Cheque sin costo fiscal, se vio postergada por disputas y tiempo perdido en el Congreso.

¿Cómo inciden el frente internacional y la política monetaria en la desaceleración de la actividad económica y en el comportamiento de la inflación?

El contexto internacional adverso no impacta tan gravemente en el sector externo porque el país pasó a ser exportador neto de energía, mejorando los términos de intercambio. En cuanto a la inflación, el modelo monetarista simplista del Presidente no funciona de forma simétrica. La inflación en Argentina no es únicamente un fenómeno de emisión; una vez desencadenada, adquiere una inercia propia impulsada por la economía real y la puja entre precios y salarios. Por ello, la inflación no llegará a cero en el corto plazo y continuará rondando el 2% mensual. El dogmatismo fiscal del Presidente resulta beneficioso porque garantiza no gastar de más, pero su dogmatismo monetario actúa como una restricción para el Ministro de Economía, impidiéndole aplicar correcciones necesarias por la convicción de estar a punto de erradicar la inflación.

¿Qué perspectivas observa para el consumo y la actividad económica, y cómo evalúa el incremento de la informalidad laboral y comercial?

La actividad económica enfrenta un escenario complejo porque el cambio estructural altera los precios relativos en contra de la industria, mientras que la falta de una baja drástica de la inflación impidió la recuperación esperada de los salarios reales. A esto se suma el aumento de la morosidad y la caída del consumo. Ante el deterioro del empleo formal, la postura oficial de enfatizar la creación de empleo informal responde a una justificación narrativa para negar su responsabilidad. La morosidad obliga a los ciudadanos a abandonar los medios de pago electrónicos para evitar débitos automáticos o por tarjetas bloqueadas, lo que retroalimenta la venta en efectivo, la informalidad comercial y la caída de la recaudación tributaria, revirtiendo años de avances en la formalización de la economía.

Para finalizar la entrevista, ¿qué libro, película o serie le gustaría compartir con la audiencia?

Más que recomendar, comparto a los autores que disfruto leer. Me gustan el británico Ian McEwan, el francés Michel Houellebecq —especialmente su novela "Sumisión"—, el argentino-estadounidense Hernán Díaz, con su novela "Trust", y el escritor chileno Benjamín Labatut con "Maniac", una obra extraordinaria que repasa la historia de los matemáticos que sentaron las bases de la inteligencia artificial contada desde una perspectiva muy humana.

Entrevista de Sergio Suppo.