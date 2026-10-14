Abrió la Muestra Industrial en Rafaela con autoridades de las tres provincias de la Región Centro

FOTO: Abrió la Muestra Industrial en Rafaela: tres días de negocios, innovación y desarrollo productivo

La ciudad de Rafaela fue escenario este miércoles 14 de octubre de la inauguración de la Muestra Industrial Argentina 2026 “En el Centro de Todo”, una iniciativa que reúne a representantes del sector empresarial, gobiernos, instituciones y especialistas de distintos puntos del país.

El acto se desarrolló durante la mañana en el predio de la Sociedad Rural de Rafaela y marcó el comienzo de tres jornadas destinadas a promover la integración productiva, generar oportunidades comerciales y debatir las condiciones necesarias para el desarrollo de la industria argentina.

La propuesta es organizada por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y NC Producciones, con la participación de empresas, universidades, organismos públicos y entidades vinculadas con la actividad industrial.

Autoridades provinciales, empresarios y dirigentes participaron de la apertura

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el economista de Prom Argentina, Héctor Rubini; el secretario de Coordinación de Transformación Digital de Santa Fe, Mauricio Basso; y la secretaria de Comercio Exterior provincial, Georgina Losada.

También participaron el diputado provincial Omar Perotti; el senador departamental Alcides Calvo; el intendente de Rafaela, Leonardo Viotti; y el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia.

A ellos se sumaron funcionarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, además de dirigentes de entidades industriales y rurales, entre ellas la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE).

La apertura comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo de la artista rafaelina Celina Astudillo.

Posteriormente, brindaron sus discursos el presidente del CCIRR, Gabriel Corrado; el presidente de la Muestra Industrial, Juan Basso; el intendente Leonardo Viotti; y el ministro Gustavo Puccini.

Gabriel Corrado: infraestructura, financiamiento y previsibilidad para crecer

Durante su intervención, el presidente del CCIRR, Gabriel Corrado, destacó la importancia de la Región Centro como uno de los principales motores productivos del país y explicó el significado de realizar el encuentro en Rafaela.

“Somos un territorio donde el campo y la industria se entrelazan en una misma historia”, expresó.

El dirigente empresarial planteó que el crecimiento industrial requiere avanzar sobre cuestiones estructurales que condicionan la competitividad.

Entre ellas mencionó la necesidad de mejorar la infraestructura vial y logística, garantizar el acceso a energía y conectividad, facilitar financiamiento de largo plazo para inversiones en bienes de capital y establecer condiciones tributarias y normativas que aporten previsibilidad.

“Son desafíos plenamente conocidos que deben abordarse con la máxima responsabilidad mediante un trabajo articulado entre lo público y lo privado”, sostuvo.

Corrado también anticipó que durante las tres jornadas se buscará avanzar hacia un documento de conclusiones conjuntas, que permita reunir los principales planteos y propuestas surgidos del encuentro.

Asimismo, puso especial énfasis en la relación entre el sistema educativo y el sector productivo.

“No hay desarrollo sostenible sin formación, sin empleo y sin oportunidades genuinas para las nuevas generaciones”, afirmó.

En el cierre de su discurso, destacó el potencial de las empresas y del capital humano de la región, e invitó a continuar trabajando de manera conjunta para fortalecer la industria.

Juan Basso propuso incentivar las inversiones y reducir impuestos al crecimiento productivo

El presidente de la Muestra Industrial, Juan Basso, convocó a empresarios, instituciones y gobiernos a construir una agenda común para impulsar el desarrollo económico.

Durante su discurso, planteó que el encuentro podría representar el comienzo de una nueva etapa de articulación entre los distintos actores del sector productivo.

Tras repasar su experiencia en la dirigencia industrial, retomó uno de los conceptos que considera centrales para el crecimiento económico y social.

“El desarrollo es la educación para el trabajo productivo, generando inserción social”, expresó.

Basso llamó a los empresarios de la Región Centro a fortalecer su representación y trabajar sobre objetivos compartidos.

“Estamos en un momento en el que necesitamos más voluntarios que demandantes”, advirtió.

También destacó la decisión de los gobiernos de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos de sostener una agenda de cooperación, más allá de sus diferencias políticas, y mencionó como ejemplo la reciente inauguración de la Casa de la Región Centro en San Francisco.

En materia económica, reclamó mejores condiciones logísticas, un sistema financiero que acompañe los proyectos de inversión y un Estado que contribuya a reducir los costos vinculados con infraestructura, conectividad, energía y comercio exterior.

Entre sus propuestas, sugirió “liberar de impuestos el crecimiento” generado en cada unidad productiva, como una herramienta para incentivar nuevas inversiones y ampliar la capacidad industrial.

“Hoy simplemente estamos comenzando un nuevo espacio. Una opción para mostrarle a la Argentina y al mundo lo que realmente somos capaces de hacer”, concluyó.

Leonardo Viotti destacó el modelo de articulación público-privada de Rafaela

El intendente Leonardo Viotti valoró la elección de Rafaela como sede de la primera edición de la Muestra Industrial y destacó la trayectoria productiva de la ciudad.

Durante su intervención, señaló la importancia de los valores y las prácticas de cooperación que caracterizan a la Región Centro, a la que presentó como un modelo de desarrollo para el país.

En particular, puso el acento en la articulación entre el sector público, las empresas y las instituciones como uno de los factores que han contribuido al crecimiento de Rafaela.

En ese marco, hizo referencia al trabajo que se desarrolla a través del plan estratégico Rafaela Productiva 2031, una iniciativa que involucra al Gobierno local, el sector privado y el entramado institucional, científico y tecnológico.

El mandatario destacó la necesidad de sostener estos espacios de cooperación para generar condiciones que favorezcan la inversión, el empleo y el desarrollo económico.

Gustavo Puccini: la Región Centro puede responder a las demandas mundiales de alimentos y energía

El cierre de los discursos estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, quien puso el foco en el potencial de la Argentina y, especialmente, de la Región Centro para responder a dos grandes demandas internacionales: la seguridad alimentaria y la seguridad energética.

El funcionario planteó que las capacidades agroindustriales, tecnológicas y energéticas del país representan oportunidades para ampliar la producción y fortalecer su inserción en los mercados internacionales.

En ese sentido, propuso que la Muestra Industrial se consolide como “un espacio para debatir cómo producir más y, también, cómo producir mejor”.

Puccini también se refirió al contexto económico nacional y señaló la necesidad de que la estabilidad macroeconómica esté acompañada por mejoras en la actividad cotidiana de las empresas y los consumidores.

En particular, hizo hincapié en la importancia de impulsar la reactivación del consumo y generar condiciones que permitan fortalecer la microeconomía.

Su intervención cerró el segmento de discursos de una inauguración atravesada por planteos vinculados con la competitividad, la inversión y la integración productiva regional.

Corte de cintas y recorrida por el Salón de Industrias

Finalizadas las intervenciones, se realizó el tradicional corte de cintas que dejó formalmente inaugurada la Muestra Industrial Argentina 2026.

La ceremonia estuvo encabezada por Juan Basso, Gabriel Corrado, Leonardo Alassia, Leonardo Viotti y Gustavo Puccini.

Posteriormente, las autoridades realizaron una recorrida oficial por el Salón de Industrias, donde pudieron conocer a las empresas expositoras, sus productos y los proyectos que presentan durante el encuentro.

Tres jornadas de exposición, conferencias y rondas de negocios

La Muestra Industrial “En el Centro de Todo” continuará hasta el viernes 16 de octubre con actividades destinadas a empresarios, industriales, profesionales, estudiantes y público interesado en conocer el potencial productivo de la región.

La programación incluye conferencias sobre desarrollo económico, competitividad, innovación, inteligencia artificial, transformación del trabajo y comercio internacional.

Además, se desarrollarán tres rondas de negocios con diferentes perfiles de compradores y empresas participantes.

La primera está orientada a grandes compañías de sectores estratégicos, como EPE, Litoral Gas, Techint Ingeniería y Construcción, Maniagro Argentina, Sinteplast y Adecoagro.

La segunda, prevista para el jueves 15, reunirá a supermercados, distribuidores e importadores de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

Finalmente, el viernes 16 se realizará una ronda multisectorial destinada a fortalecer los vínculos comerciales entre industrias, comercios y proveedores de servicios.

El acompañamiento de instituciones y empresas

La organización destacó el acompañamiento de la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR), la Municipalidad de Rafaela, el Gobierno de Santa Fe, la Región Centro y Prom Argentina.

También reconoció la participación de instituciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la Unión Industrial de Córdoba (UIC), la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y el Clúster de Empresas del Conocimiento de Rafaela.

Entre los medios que acompañan la iniciativa se encuentran Cadena 3, Minuto Rafaela, Diario Castellanos y Paralelo 32.

Asimismo, el evento cuenta con el respaldo de Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Lisicki Litvin & Abelovich, JP Morgan Private Bank, Grupo Sancor Seguros, VLR, Parque Industrial Fasoli, El Norte Seguros y Consultores de Empresas.

Cómo visitar la Muestra Industrial

La exposición se desarrolla los días 14, 15 y 16 de octubre en la Sociedad Rural de Rafaela, ubicada en avenida Brasil 497.

El acceso al sector expositivo es libre y gratuito durante las tres jornadas.

Para participar de las conferencias y rondas de negocios es necesario contar con el Acceso Full.

La agenda completa y las opciones de inscripción se encuentran disponibles en ?la web oficial de la Muestra Industrial.