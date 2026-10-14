Murió Locomotora Castro: se descompensó en el bingo de Morón

El boxeo argentino se encuentra de luto tras la muerte de Jorge “Roña” Castro, excampeón mundial de peso mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El deportista falleció este miércoles 14 de octubre de 2026 a los 59 años, tras sufrir una descompensación repentina en las primeras horas de la madrugada.

Según fuentes policiales citadas por medios locales, el episodio ocurrió mientras se encontraba en un bingo de Morón. Testigos señalaron que se sintió mal en la sala de juegos y fue retirado en silla de ruedas. Trasladado de urgencia a un hospital de la zona, los médicos confirmaron su deceso. Las causas de la muerte aún no trascendieron y serán determinadas por la autopsia ordenada por la Justicia.

Una carrera marcada por la épica y la superación

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Jorge Castro se consolidó como uno de los pugilistas más queridos de la Argentina. Su consagración llegó el 10 de diciembre de 1994 en un estadio de béisbol de Monterrey, México, frente al estadounidense John David Jackson.

Aquel combate quedó grabado en la historia del boxeo nacional. Castro perdía con claridad en las tres tarjetas, con un ojo cerrado y el rostro ensangrentado, cuando conectó un gancho de izquierda al mentón que derribó a su rival y dio vuelta una pelea que parecía perdida. Él mismo bautizó aquel golpe como “la mano de Dios”, en un guiño a Diego Maradona. La victoria le permitió alzarse con el título mundial de peso mediano de la AMB.

Su trayectoria también estuvo marcada por adversidades fuera del ring. En junio de 2005 sufrió un gravísimo accidente automovilístico en Puerto Madero que lo dejó 23 días en coma, con un pulmón perforado y múltiples fracturas. Los médicos le dijeron que se salvó porque “estaba acostumbrado a los golpes”. A pesar de las secuelas, logró recuperarse y volvió a pelear antes de retirarse definitivamente.