Arruabarrena se muestra optimista de cara a la revancha ante Vasco da Gama en Brasil

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- Tras la derrota por 1 a 0 contra Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca Juniors, se mostró optimista respecto a la revancha en Brasil: "A la gente le digo que mantenga la ilusión. Faltan 90 minutos y somos Boca".

El entrenador buscó transmitir tranquilidad tanto al plantel como a los hinchas del club, enfatizando: "Una derrota no nos tiene que bajar los brazos, no hay tiempo para bajar la cabeza. Queremos seguir peleando todo y en eso estamos. Este es un club en el que te caes y te tenés que levantar, un resultado adverso no nos tiene que cambiar las ganas de hacer historia".

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La caída ante el conjunto brasileño significó el fin de una racha de 17 partidos oficiales sin perder para Boca, que ahora necesita triunfar en el Maracaná para acceder a la final del torneo. En su análisis del encuentro, Arruabarrena se mostró autocrítico sobre el rendimiento del equipo: "No fue nuestro mejor partido, estuvimos muy acelerados y nos costó encontrarle la vuelta".

En relación a las ausencias por lesiones, el técnico no justificó el mal desempeño del equipo en la falta de Leandro Paredes, aunque reconoció su importancia como referente en el plantel. Arruabarrena indicó que la decisión de incluir a Williams Alarcón en el once inicial fue para fortalecer el mediocampo, mientras que la elección de Enner Valencia en lugar de Miguel Merentiel se debió a la intención de potenciar el juego aéreo.

Antes de viajar a Río de Janeiro para la revancha del próximo martes, Boca se medirá ante Talleres en el Torneo Clausura, buscando sumar puntos para mantenerse en la lucha por la tabla anual.