Estatales de Santa Fe: los salarios subieron un 5,5% en el tercer trimestre

Los salarios de los trabajadores estatales de Santa Fe aumentaron un 5,5% entre julio y septiembre, por encima de la inflación del 5,3% registrada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) durante el mismo período. La política salarial acordada en paritarias combina incrementos porcentuales mensuales con mínimos garantizados para reforzar los ingresos de los trabajadores con menores haberes.

En julio, los sueldos subieron un 2%, frente a una inflación del 1,9%. En agosto, el incremento fue del 1,8%, igual al índice de precios, mientras que en septiembre la mejora salarial alcanzó el 1,7%, contra una inflación del 1,6%. De esta manera, la actualización acumulada durante el tercer trimestre permitió una recuperación levemente superior a la evolución de los precios.

El acuerdo también establece montos mínimos de aumento para los salarios más bajos. El piso fue de $80.000 en julio y de $100.000 en agosto y septiembre. Por este mecanismo, en el tercer trimestre los haberes de los trabajadores ubicados en la parte inferior de la escala alcanzaron una mejora de hasta el 8,7% respecto de junio.

La paritaria vigente contempla aumentos acumulados de hasta el 10,1% entre julio y diciembre. El cronograma prevé subas del 1,6% en octubre y del 1,5% tanto en noviembre como en diciembre, además de mínimos garantizados que llegarán a $180.000 en diciembre y tendrán impacto en el aguinaldo. El esquema se suma a la recomposición aplicada durante el primer semestre, que tuvo un piso del 17,1%.