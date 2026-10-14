Falleció Jorge "Roña" Castro, un ícono del boxeo y la televisión argentina

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) — El mundo del deporte argentino se encuentra de luto tras el deceso de Jorge "Roña" Castro, quien perdió la vida este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad de Morón. Castro, reconocido por su trayectoria en el boxeo y su carisma en televisión, se convirtió en un personaje entrañable para el público argentino.

Según informes de fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el ex campeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación dentro del establecimiento, aunque aún no se han determinado las causas exactas de su fallecimiento. La causa está siendo investigada por la UFI n.º 8 de Morón.

Su carrera en la televisión

Jorge Castro, apodado la Locomotora, se convirtió en una figura mediática tras su participación en la edición de famosos de Gran Hermano, conocida como GH VIP 2007, poco después de haberse retirado del boxeo. Su entrada al reality, el 13 de mayo de 2007, generó expectativas, ya que se le consideraba uno de los posibles ganadores por su popularidad y carácter frontal.

No obstante, su experiencia en la casa fue complicada. A pesar de ser un deportista consagrado, sufrió bromas y chistes por parte de sus compañeros, lo que afectó su imagen inicial. Finalmente, fue eliminado el 9 de julio de 2007, al perder un mano a mano telefónico frente a Robertino Tarantini con un 73,5% de los votos en su contra. Castro confesó después que la ansiedad de estar encerrado fue abrumadora: "Iba a llorar debajo de la frazada. Nunca estuve preso, salía a caminar y no veía la hora de poder ver otra cara".

Participación en Showmatch

Cuatro años más tarde, Jorge Castro sorprendió al público al unirse a Bailando por un sueño 2011, un reality de baile conducido por Marcelo Tinelli. Aunque su formación como boxeador le dificultó adaptarse a la pista de baile, su carisma brilló en las previas, donde compartía anécdotas y bromas sobre su vida.

A pesar de su buena onda, no logró conquistar al jurado y fue eliminado durante el segundo ritmo.

Su breve paso por MasterChef Celebrity

En su última aparición en televisión, Locomotora Castro formó parte de MasterChef Celebrity 2025, aunque su participación fue breve y conflictiva. En su primer episodio, fue el primer eliminado tras un plato fallido de albóndigas de pollo, lo que provocó un enfrentamiento mediático con Wanda Nara y el jurado, a quienes acusó de falta de apoyo.

"Una cara de ort... El Tano no (por Donato). Él es espectacular, pero los demás, ni una sonrisa, nada", declaró Castro, quien también afirmó que el programa estaba arreglado y que Nara tenía favoritismos.

Con el fallecimiento de Jorge "Roña" Castro, se apaga una voz emblemática del boxeo argentino y un carismático personaje de la televisión, dejando un legado imborrable en la cultura popular del país.