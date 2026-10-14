Scimplify recauda 25 millones de dólares para desafiar a China en materiales críticos con IA

En un movimiento estratégico, la startup india Scimplify logró recaudar 25 millones de dólares en una ronda de financiamiento destinada a desafiar la dominación de China en el suministro de materiales críticos. La compañía, que se especializa en la producción de productos químicos especiales y materiales críticos mediante inteligencia artificial, ha visto un crecimiento notable en su tasa de ingresos anuales, alcanzando los 200 millones de dólares, triplicando sus cifras del año anterior.

La ronda de financiamiento, que fue completamente en capital, fue liderada por Hitachi Ventures, y contó con la participación de clientes como Henkel y Teknor Apex, quienes se sumaron como nuevos inversores. Otros inversores existentes, como Accel India, Bertelsmann India Investments, Omnivore y 3one4 Capital, también formaron parte de esta ronda. Gracias a esta inversión, la valoración de Scimplify se elevó a 250 millones de dólares, un aumento significativo desde los 150 millones tras una ronda previa de 40 millones de dólares en marzo de 2025.

La startup, fundada en 2023, ha acelerado el proceso de descubrimiento y producción de materiales, utilizando su plataforma de inteligencia artificial, Scinode. Esta herramienta permite coordinar el trabajo y optimizar los procesos de fabricación, facilitando el desarrollo de productos desde la recepción de requisitos hasta la entrega en un tiempo récord de dos meses, en comparación con los 12 a 18 meses que normalmente se requerían.

El cofundador Sachin Santhosh destacó que el enfoque de Scimplify consiste en desarrollar procesos de fabricación química en sus instalaciones de investigación en Bengaluru y Hyderabad, para luego transferir estos procesos a fábricas asociadas para la producción comercial. Esto les permite ofrecer alternativas a materiales cuyos suministros están concentrados en China y otros pocos países.

Con la reciente inyección de capital, Scimplify planea destinar alrededor de 7.5 millones de dólares a su expansión en EE. UU., así como otros 2 millones para el desarrollo continuo de su plataforma Scinode.

La compañía, que actualmente emplea a aproximadamente 340 personas, de las cuales 70 son científicos, ha incrementado significativamente su red de fabricación, proyectando un crecimiento en el mercado estadounidense, que ha pasado de representar 10 millones de dólares a 60 millones en un año. Ahora, este mercado constituye alrededor del 30% de su negocio.

En un contexto donde la demanda de materiales utilizados en infraestructuras electrónicas y energéticas está en aumento, Scimplify se posiciona como un actor clave, ayudando a los fabricantes a establecer fuentes alternativas de materiales críticos.