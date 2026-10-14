León XIV fue operado y le detectaron un tumor canceroso: "Lo agarraron súper a tiempo"

El papa León XIV fue operado de un tumor canceroso en el pulmón, según se informó sobre su estado de salud. El cirujano Fernando Cichero explicó en Cadena 3 Rosario qué significa este diagnóstico, cómo se determina la extensión de la enfermedad y cuáles son las posibles complicaciones durante la recuperación. “Lo más probable es que ande todo muy bien”, sostuvo el especialista al referirse al adenocarcinoma, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

Cichero detalló que el adenocarcinoma se origina en células que producen mucosidad y recubren las vías respiratorias. Según explicó, cerca del 70% de los tumores malignos de pulmón corresponden a este tipo. “Lo bueno es que es el más común de todos, y entonces tengamos tanta experiencia en tratarlo”, señaló. El médico remarcó que el conocimiento acumulado sobre esta enfermedad permite contar con distintas herramientas para su tratamiento.

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Respecto de las causas, el cirujano indicó que el tabaquismo está estrechamente relacionado con el cáncer de pulmón, aunque no es el único factor. “De cada 10 cánceres de pulmón, nueve fuman”, explicó, y precisó que entre un 10% y un 15% de los casos pueden no estar vinculados directamente con el cigarrillo. También mencionó otros factores posibles, como la exposición al asbesto o al carbón y los antecedentes familiares.

El especialista explicó que, después de detectar un tumor, los médicos deben analizar los ganglios cercanos para determinar si la enfermedad se extendió. “Los tumores pueden ir por la sangre o por la linfa”, afirmó. Ese estudio permite establecer el estadio de la enfermedad, desde los casos localizados hasta aquellos en los que las células tumorales se diseminaron a otras partes del cuerpo. “El grado cuatro ya se fue lejos. El grado uno lo agarramos a tiempo”, resumió.

Cichero también advirtió que el tamaño del tumor no alcanza por sí solo para determinar su gravedad. Si bien las lesiones más grandes pueden asociarse con una mayor probabilidad de diseminación, un tumor pequeño también puede comprometer los ganglios. Además, señaló que el cáncer de pulmón puede avanzar sin síntomas evidentes. “Es un hallazgo. Cuando tiene síntomas, mejor salude a la persona y terminó rápidamente, ya es tarde”, expresó al remarcar la importancia de la prevención y la detección temprana.

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Sobre la recuperación del Papa, el médico planteó interrogantes acerca de la posibilidad de realizar viajes extensos poco después de una intervención pulmonar. Explicó que la extracción de un lóbulo del pulmón puede reducir la capacidad respiratoria entre un 20% y un 25%, una condición que podría complicar la adaptación a lugares de gran altura. “Primero, Cusco ni loco”, afirmó al referirse a un destino situado a elevada altitud, donde la menor disponibilidad de oxígeno puede provocar dificultades respiratorias incluso en personas sanas.

Por último, Cichero advirtió que el período posterior a la cirugía requiere precauciones especiales ante los vuelos y la posibilidad de complicaciones, como un neumotórax. No obstante, aclaró que la decisión sobre los viajes depende de la evaluación médica y de las circunstancias de cada paciente. “Qué suerte que el Santo Padre tiene un tumor maligno, pero agarrado a tiempo, y lo más probable es que se cure”, concluyó, al tiempo que consideró que sería conveniente esperar antes de emprender un recorrido internacional exigente.

Entrevista de Alberto Lotuf.