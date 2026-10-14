FOTO: Día Mundial de la Donación de Órganos: La importancia de ser donante y su impacto en vidas

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes se celebra cada 14 de octubre, recordando la trascendencia de donar para salvar o mejorar vidas. Este acto altruista no solo impacta a quienes reciben el órgano, sino que puede ofrecer una nueva oportunidad a hasta siete personas por cada donante, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

El trasplante de órganos y tejidos es un procedimiento vital que permite a miles de personas, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, acceder a una segunda oportunidad cuando no hay alternativas médicas. Sin embargo, el éxito de este proceso depende de la participación activa de la comunidad, convirtiendo la donación en una cuestión tanto médica como social que requiere el compromiso de todos.

Hasta fines de agosto, más de 2.500 personas habían recibido un trasplante en Argentina. En total, 2.551 personas se encontraban en lista de espera, de las cuales 1.096 fueron trasplantes de córneas, 978 de riñón, 322 hepáticos, 85 cardíacos, 34 renopancreáticos, 17 hepatorrenales, 17 pulmonares, uno pancreático y uno cardiorrenal. Además, 176 de los pacientes trasplantados eran menores de 18 años.

Dos maneras de donar

La donación puede realizarse de dos formas: de donantes fallecidos con muerte cerebral, que representan la mayoría de los casos, o de donantes vivos, quienes pueden donar un riñón o parte del hígado. Aunque la donación en vida es posible, su porcentaje es bajo debido a estrictos requisitos, como la relación sanguínea o autorizaciones judiciales en trasplantes cruzados.

En Argentina, la Ley 27.447, conocida como Ley Justina y reglamentada en 2018, establece que todas las personas mayores de 18 años que fallezcan son donantes de órganos o tejidos, salvo que hayan expresado lo contrario. Esta legislación fue un avance fundamental para aumentar la cantidad de donantes, además de resaltar la importancia de comunicar la voluntad de donar a familiares o registrarla digitalmente a través del INCUCAI.

La decisión de ser donante es personal e intransferible y puede cambiar en cualquier momento. Por ello, es esencial que cada persona reflexione sobre este acto de generosidad, que no solo otorga una segunda vida a quienes lo requieren, sino que también deja un legado de solidaridad.

En Argentina también se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos el 30 de mayo, en honor al nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz tras haber recibido un trasplante.

Agencia NA