La Agencia Internacional de la Energía ajusta su pronóstico sobre la demanda global de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja su pronóstico de demanda mundial de petróleo para este año, señalando que la guerra en Irán ha generado una escalada en los precios del combustible, un suministro restringido de petróleo y un deterioro en las perspectivas económicas globales.

En su informe publicado el miércoles, la agencia pronostica que la demanda mundial de petróleo disminuirá en 2,5 millones de barriles diarios interanuales en el cuarto trimestre, y caerá 2,6 millones de barriles diarios en promedio a lo largo del año. Se prevé que el diésel represente el 25% de esta caída.

Para el próximo año, la AIE anticipa una recuperación parcial de 2 millones de barriles diarios, aunque esto dejaría el consumo global de petróleo un 0,6% por debajo de los niveles de 2025.

En cuanto a la producción, se registró un incremento de 2,5 millones de barriles diarios en septiembre, alcanzando un total de 102,3 millones de barriles diarios. Este aumento fue impulsado por los productores del golfo Pérsico, con las ganancias de la OPEP+ sumando 2,1 millones de barriles diarios, lideradas por Arabia Saudí, mientras que Emiratos Árabes Unidos también contribuyó a los incrementos fuera de la OPEP.

Se espera que el suministro de petróleo disminuya en 5,8 millones de barriles diarios, alcanzando los 100,7 millones de barriles diarios este año, antes de aumentar en 7,7 millones de barriles diarios el próximo año. La AIE advirtió que la reanudación de los ataques en el golfo Pérsico podría hacer que esta recuperación sea frágil.

A pesar de que los precios de la gasolina en Estados Unidos han disminuido en las últimas semanas, todavía son más altos que hace un mes. Según AAA, el precio promedio de la gasolina se situó en 4,33 dólares por galón el miércoles, lo que representa un leve aumento respecto al mes anterior.

El crudo Brent, el referente internacional, subió un 0,6% hasta alcanzar 106,37 dólares por barril, mientras que el crudo de referencia de Estados Unidos aumentó un 1,2%, alcanzando los 95,30 dólares por barril. Durante el último mes, el Brent ha oscilado entre 96 y casi 110 dólares debido a la incertidumbre sobre cuándo la guerra en Irán permitirá que la industria energética global regrese a la normalidad.

El presidente Donald Trump anunció el viernes que había alcanzado un acuerdo con el presidente ruso Vladímir Putin para que Moscú suministre de inmediato a Estados Unidos más de 300.000 toneladas de diésel, seguido de 500.000 toneladas adicionales en noviembre y 4 millones de toneladas más en una fecha posterior. Sin embargo, expertos en política energética advierten que es poco probable que este nuevo pacto logre reducir significativamente los altos precios en las gasolineras.

El precio del diésel ha alcanzado niveles récord en las últimas semanas, lo que ha contribuido a la inflación en una amplia variedad de bienes de consumo.

El anuncio de Trump se produjo una semana después de que el Grupo de los Siete, compuesto por democracias ricas, afirmara que planea liberar 100 millones de barriles de petróleo y productos combustibles en las próximas semanas, comenzando con cantidades significativas de diésel.

Esta liberación se suma a un anuncio previo de marzo, donde los países miembros de la AIE acordaron liberar 426 millones de barriles de petróleo y productos para estabilizar el mercado petrolero. Los países de la Unión Europea se comprometieron a liberar alrededor de 92 millones de barriles, mayormente orientados a productos refinados derivados del crudo, como el diésel.