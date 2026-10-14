Una incisión de tres centímetros: cómo es la técnica con la que operaron al papa León XIV

FOTO: ¿Cómo es la técnica con la que operaron al papa León XIV?

Una incisión de apenas tres centímetros en el tórax permite introducir una cámara y el instrumental necesario para extirpar un tumor pulmonar. Así funciona la técnica Uniportal VATS, utilizada para operar al papa León XIV en el Hospital Gemelli de Roma, donde le retiraron el lóbulo inferior del pulmón derecho por un adenocarcinoma pulmonar.

Su creador, el cirujano torácico español Diego González Rivas, explicó en diálogo con Cadena 3, desde Shanghái, que desarrolló el procedimiento en La Coruña en 2010. El método permite realizar la intervención mediante un único acceso, con cámaras de alta definición e instrumentos específicos.

"A través de una única incisión metemos todo el instrumental con cámaras de alta definición, operamos y quitamos el tumor", describió. Según señaló, esa forma de abordar el tórax reduce las incisiones y favorece una recuperación más rápida, con menos dolor.

El especialista detalló que el procedimiento requiere instrumental y movimientos diseñados para trabajar a través de esa pequeña abertura. "Se hace todo sin necesidad de hacer más cortes", resumió.

En el caso del pontífice, se realizó una lobectomía, es decir, la extirpación de un lóbulo pulmonar. González Rivas explicó que el objetivo de esa intervención fue efectuar una resección con finalidad curativa y oncológica.

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FOTO: El doctor Diego González Rivas. (Foto: gentileza)

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Sobre la evolución de León XIV, se mostró optimista, aunque aclaró que dependerá de cómo transcurra el posoperatorio durante los próximos días. Consideró favorable que el Papa sea una persona no fumadora y estimó que podría recuperar una vida normal con el tiempo.

"Nosotros hacemos lobectomías habitualmente y los pacientes van bien, hacen vida normal. Después pierden un poco de capacidad pulmonar, pero hacen vida normal", explicó.

El cirujano también distinguió los tiempos habituales de recuperación de una eventual autorización para que el pontífice viaje a Argentina y retome su agenda de noviembre.

"Yo no te puedo decir cuándo va a poder viajar, cuándo va a poder reincorporarse a toda la agenda que tiene programada", advirtió. Señaló que cada persona se recupera de manera diferente y que influyen su fortaleza y su capacidad física.

Como referencia general, indicó que los pacientes sometidos a una lobectomía mediante Uniportal VATS pueden recibir el alta en 48 horas y, en una semana, estar haciendo una vida normal. Sin embargo, aclaró que todavía pueden necesitar analgésicos y experimentar dolor. Esos plazos no constituyen un pronóstico específico para León XIV.

"Eso lo tendrán que decidir sus médicos allí y ver cómo se encuentra", sostuvo sobre la posibilidad de que el Papa cumpla con el viaje y las actividades previstas.

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FOTO: El doctor Diego González Rivas durante una cirugía. (Foto: Fundación Diego González Rivas)

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González Rivas recordó que, antes de este desarrollo, ya existían alternativas a la cirugía abierta con dos, tres o cuatro incisiones. La particularidad del abordaje uniportal es concentrar el acceso en un solo corte, que describió como la forma menos invasiva de operar el tórax.

Además, mencionó la variante Uniportal RATS, una técnica robótica de una sola incisión que desarrolló en 2021. Para la intervención del Papa, explicó, el equipo eligió la cirugía videoasistida Uniportal VATS porque consideró que el robot no era necesario.

El médico expresó su satisfacción por la expansión internacional del procedimiento, pese a las críticas y restricciones que encontró inicialmente. Señaló que actualmente se utiliza en Europa, Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

"Para mí es un orgullo que haya sido la técnica elegida para operar al Papa por un equipo que conozco muy bien, con el que he operado muchas veces", afirmó. Agregó que los profesionales del Gemelli participaron en sus cursos en Shanghái y los calificó como excelentes cirujanos.

También destacó su vínculo con Argentina, donde realizó operaciones y actividades de formación en Buenos Aires y Mar del Plata. Entre los colegas que dominan el método mencionó a Gustavo Bondulich, Matías Nicolás y Héctor Rivero.

"En Argentina los pacientes también pueden ser operados con esta técnica porque hay muchísimos cirujanos que la ponen en práctica", remarcó. Por último, reconoció al médico argentino, René Favaloro, como un referente.

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Entrevista de Rodolfo Barili.