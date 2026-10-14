FOTO: Prismm: la startup que facilita la gestión de herencias para bancos y familias

Prismm es una startup que busca transformar la manera en que los bancos gestionan el dinero heredado. Fundada por las hermanas Martha Underwood y Shella Sylla en 2020, la empresa se presenta como una solución que permite a los titulares de cuentas otorgar acceso a familiares designados a sus documentos y cuentas antes de fallecer. Este enfoque busca simplificar el proceso de transferencia de activos a herederos, un tema que ha cobrado relevancia en el contexto de TechCrunch Disrupt 2026.

La idea de Prismm surgió de la experiencia personal de las fundadoras. En 2017, tras un accidente de su padre, se dieron cuenta de lo difícil que es para las familias manejar los asuntos financieros en momentos de crisis. La falta de acceso a información vital puede complicar la vida de quienes deben hacerse cargo de la herencia. Este desafío se convirtió en la motivación principal para desarrollar Prismm.

Durante la pandemia de COVID-19, Underwood trabajó en un banco y fue testigo de cómo las familias lidiaban con la pérdida de un ser querido, enfrentándose a la dificultad de encontrar cuentas y entender las facturas. "Esa fue la chispa que nos hizo darnos cuenta de que esto es un problema de infraestructura", comentó.

Prismm ofrece dos productos principales: Prismm Designate, que permite a los bancos ofrecer a sus clientes una forma digital y sencilla de actualizar sus beneficiarios; y Prismm Anchor, que proporciona a los titulares de cuentas un lugar seguro para gestionar sus activos y documentos. Un tercer producto, Prismm Continuity, está en desarrollo y guiará a las familias a través del proceso de transferencia de activos.

Las fundadoras destacan que el objetivo de Prismm es ayudar a las instituciones financieras a mantener los activos en casa, evitando la pérdida de depósitos a causa de la falta de un sistema que gestione la transición de cuentas tras un fallecimiento. "Queremos ser la infraestructura que las instituciones financieras usen para mover el dinero a la próxima generación", afirmó Underwood.

Prismm se presenta en TechCrunch Disrupt 2026, donde competirá en el Startup Battlefield. La ganadora se anunciará el 15 de octubre.