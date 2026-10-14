Deezer implementará opción para filtrar música generada por IA a fin de año
La plataforma de streaming Deezer anunció que lanzará un nuevo interruptor para que los usuarios filtren música generada por inteligencia artificial. Esta función estará disponible antes de fin de año.
FOTO: Deezer y la música generada por IA
Deezer reafirmó su compromiso de ofrecer a los usuarios la opción de evitar la música generada por inteligencia artificial (IA). La compañía anunció que está trabajando en un nuevo interruptor que permitirá a los usuarios filtrar esta música de su plataforma. Se espera que esta función esté disponible antes de que finalice el año.
Activar esta opción impedirá que los usuarios vean pistas, álbumes y artistas relacionados con música generada por IA en los resultados de búsqueda.
El CEO de Deezer, Alexis Lanternier, comentó: "Hemos visto una clara demanda por parte de los usuarios de la posibilidad de filtrar música generada por IA, y ahora estamos dando a todos la opción de eliminar este contenido completamente de su experiencia de streaming en Deezer, y centrarse solo en creadores y creaciones humanas, si así lo desean".
Lanternier agregó que el aumento de música generada por IA en la plataforma fue uno de los catalizadores para implementar estas funciones basadas en interruptores. La compañía citó una encuesta del año pasado, que indicó que alrededor del 45% de los usuarios de Deezer deseaban una forma de eliminar la música generada por IA de sus feeds.
El año pasado, Deezer añadió herramientas de detección de IA y ha estado informando sobre la cantidad de pistas que se suben a la plataforma desde entonces. En ese momento, las pistas generadas por IA representaban el 10% de las subidas diarias.
En julio, la compañía declaró que más del 50% de las subidas diarias a su plataforma eran pistas generadas por IA, con un promedio de 90,000 pistas por día.
Otros servicios de streaming musical también han creado sus propias políticas en relación con la música generada por IA. Bandcamp ha prohibido completamente las pistas de IA, mientras que Tidal cortó la monetización para quienes suben música generada por IA. Spotify ha adoptado una postura más ligera, solo etiquetando pistas y artistas de IA de manera más prominente en su plataforma.
Lectura rápida
¿Qué anunció Deezer?
Deezer anunció que lanzará una opción para filtrar música generada por IA.
¿Cuándo estará disponible esta función?
Se espera que esté disponible antes de fin de año.
¿Qué opinan los usuarios sobre esta función?
Un 45% de los usuarios de Deezer desea eliminar la música generada por IA de su experiencia.
¿Cuál es el impacto de la música generada por IA en la plataforma?
Más del 50% de las subidas diarias a Deezer son de música generada por IA.
¿Qué otras plataformas han tomado medidas similares?
Bandcamp ha prohibido la música de IA, y Tidal ha cortado la monetización para este tipo de contenido.