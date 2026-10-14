Deezer implementará opción para filtrar música generada por IA a fin de año

Deezer reafirmó su compromiso de ofrecer a los usuarios la opción de evitar la música generada por inteligencia artificial (IA). La compañía anunció que está trabajando en un nuevo interruptor que permitirá a los usuarios filtrar esta música de su plataforma. Se espera que esta función esté disponible antes de que finalice el año.

Activar esta opción impedirá que los usuarios vean pistas, álbumes y artistas relacionados con música generada por IA en los resultados de búsqueda.

El CEO de Deezer, Alexis Lanternier, comentó: "Hemos visto una clara demanda por parte de los usuarios de la posibilidad de filtrar música generada por IA, y ahora estamos dando a todos la opción de eliminar este contenido completamente de su experiencia de streaming en Deezer, y centrarse solo en creadores y creaciones humanas, si así lo desean".

Lanternier agregó que el aumento de música generada por IA en la plataforma fue uno de los catalizadores para implementar estas funciones basadas en interruptores. La compañía citó una encuesta del año pasado, que indicó que alrededor del 45% de los usuarios de Deezer deseaban una forma de eliminar la música generada por IA de sus feeds.

El año pasado, Deezer añadió herramientas de detección de IA y ha estado informando sobre la cantidad de pistas que se suben a la plataforma desde entonces. En ese momento, las pistas generadas por IA representaban el 10% de las subidas diarias.

En julio, la compañía declaró que más del 50% de las subidas diarias a su plataforma eran pistas generadas por IA, con un promedio de 90,000 pistas por día.

Otros servicios de streaming musical también han creado sus propias políticas en relación con la música generada por IA. Bandcamp ha prohibido completamente las pistas de IA, mientras que Tidal cortó la monetización para quienes suben música generada por IA. Spotify ha adoptado una postura más ligera, solo etiquetando pistas y artistas de IA de manera más prominente en su plataforma.