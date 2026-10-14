Cerebras CEO critica advertencias apocalípticas sobre la inteligencia artificial

Cerebras Systems CEO y cofundador Andrew Feldman expresó que la narrativa apocalíptica sobre la inteligencia artificial (IA) no está beneficiando a la industria. En el evento TechCrunch Disrupt 2026, Feldman sugirió que "algunos de los líderes en el mundo de la IA tal vez no deberían hablar en público".

El CEO se refirió a la creciente preocupación sobre los peligros de la IA, que van desde modelos que rompen contenciones hasta debates sobre la probabilidad de que la IA pueda acabar con la humanidad. Esta discusión ha alcanzado tal nivel de popularidad que el CEO de Anthropic, Dario Amodei, fue parodiado recientemente en un sketch de Saturday Night Live, donde un personaje resumió el discurso diciendo: "No condenamos lo que estamos haciendo".

Sin embargo, Feldman considera que se están pasando por alto las promesas y el potencial que conllevan los desarrollos en IA. Según él, los líderes de la IA deberían dedicar más tiempo a comunicar que esta tecnología podría permitir un futuro donde "sus nietos nunca conozcan a alguien que muera de cáncer", aunque reconozcan los riesgos asociados.

Es evidente que Feldman tiene un interés directo en el éxito de la IA, ya que su empresa cuenta con clientes de renombre que trabajan con esta tecnología, como OpenAI, Block, Figma, la gigante farmacéutica GSK y Lovable.

Sin embargo, es pragmático al evaluar los riesgos y recompensas. "No creo que existan tecnologías poderosas que no vengan con el desafío de '¿qué pasa cuando tecnologías poderosas caen en manos de malas personas?'. Creo que no se puede crear una sin tener la otra", afirmó Feldman durante su entrevista en Disrupt.

Además, el CEO de Cerebras sugirió que parte de la negatividad en torno a la IA se debe a la forma en que la industria de los centros de datos ha manejado las nuevas construcciones generadas por la demanda de IA.

"Como industria, no hemos sido muy buenos en los últimos años para trabajar con las comunidades locales, particularmente en los EE. UU. No hicimos lo que otros han hecho en la industria de la energía, en petróleo y gas. No trabajamos con la comunidad. No comprometimos a la comunidad como deberíamos, y eso fue un problema", comentó Feldman.

Comparó el NIMBYismo ("no en mi patio trasero") que se vive en EE. UU. con lo que ocurre en otros países, citando a Brasil, Canadá, Finlandia, Islandia, Noruega, México y Suecia como mercados que están fomentando la construcción de centros de datos.

Feldman también se mostró optimista respecto a que las mejoras en eficiencia no generarán una menor demanda de sus chips o de otros competidores de Nvidia, ya que Cerebras está en esa línea. "Podemos hacer nuestro trabajo como proveedores de hardware para hacer que nuestra computación sea más eficiente, y luego los creadores de modelos pueden hacer un mejor trabajo en hacer que sus modelos sean más eficientes para lograr los mismos objetivos. Todo esto tiene que unirse para hacer avances significativos", observó.