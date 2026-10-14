Rusia bombardea centrales eléctricas en Ucrania y deja sin luz a 600.000 hogares

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que llevó a cabo ataques contra las centrales termoeléctricas Dárnitskaya (TETS-4) y Kíevskaya (TETS-5), ubicadas en la capital ucraniana. Según el ejército ruso, estas instalaciones son clave para el suministro eléctrico a instalaciones militares y al complejo industrial militar del país.

En un mensaje difundido a través de Telegram, las autoridades rusas afirmaron: "Durante la noche, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de alta precisión desde tierra y drones contra (...) instalaciones energéticas en Kiev y las regiones de Kiev y Járkov, que brindaban servicio al complejo industrial militar y al Ejército ucraniano".

Adicionalmente, se reportó que el centro de procesamiento de datos ATM Ukrsibbank en Kiev fue atacado, siendo este el segundo ataque en menos de una semana, ya que había sido blanco de drones rusos el pasado viernes.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, informó que esta reciente serie de ataques ha dejado varios muertos y heridos. De acuerdo con informes de medios como DW y Noticias Argentinas, al menos 600.000 hogares se han quedado sin electricidad.

Zelenski mencionó que Rusia utilizó 39 misiles balísticos y más de 102 drones en sus ofensivas contra el suministro energético y otras infraestructuras críticas del país.

Los ataques causaron daños significativos en 26 instalaciones del sector eléctrico, así como en otras cuatro relacionadas con el petróleo y el gas.

El sábado 10 de octubre, el expresidente Donald Trump criticó los ataques de Ucrania a las refinerías en el país vecino, lo que podría haber llevado a que Washington autorizara hasta abril operaciones rusas con diésel para controlar el aumento de precios. Asimismo, se mencionó que Rusia y Ucrania habrían llegado a un acuerdo de tregua energética, aunque ninguna de las partes ha confirmado esta información.