Brasil bloqueará comunicaciones de organizaciones criminales desde las cárceles

El Gobierno de Brasil estableció un programa nacional para bloquear el uso ilegal de teléfonos móviles y otros dispositivos de telecomunicaciones en las cárceles, con la finalidad de interrumpir las comunicaciones de las organizaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios y mejorar la seguridad pública.

El Programa Nacional de Neutralización de Comunicaciones Ilícitas en Establecimientos Penales, que fue implementado mediante un decreto, establece mecanismos de colaboración entre el Gobierno federal, los estados y el Distrito Federal, con la participación de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). Este programa busca identificar los dispositivos utilizados de manera ilegal y facilitar el bloqueo de sus comunicaciones.

La medida incluye la creación del Registro Nacional de Perímetros de Seguridad Penitenciaria, una base de datos georreferenciada que reunirá información sobre las cárceles y sus alrededores. Esta responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y estará integrada al Sistema Nacional de Información Penitenciaria (Sisdepen), según lo informado por Xinhua.

Además, el decreto regula el uso de inhibidores de señales de radiocomunicación en los establecimientos penitenciarios, los cuales podrán ser utilizados por las administraciones participantes en el programa, conforme a las condiciones que establece la normativa.

Uno de los principales instrumentos del programa será una plataforma digital que permitirá a las autoridades penitenciarias enviar información técnica sobre los teléfonos identificados, incluyendo el código internacional de identificación del equipo, conocido como IMEI.

El Ministerio de Justicia dispone de un plazo de hasta 180 días para habilitar esta herramienta, que permitirá solicitar el bloqueo administrativo de teléfonos identificados en uso irregular dentro de las cárceles, sin necesidad de incautar los aparatos ni obtener autorización judicial específica para cada procedimiento, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades federales.

La iniciativa tiene como objetivo agilizar la respuesta frente a las comunicaciones clandestinas y mejorar la coordinación entre los responsables de la seguridad penitenciaria y los organismos encargados de las telecomunicaciones.

El uso ilegal de teléfonos móviles en las prisiones es uno de los desafíos más significativos en la seguridad pública de Brasil, donde las autoridades buscan impedir que los integrantes de organizaciones criminales mantengan contacto con sus cómplices en el exterior, coordinen actividades ilícitas o transmitan instrucciones desde los centros penitenciarios.

La nueva política se suma a las operaciones de inspección y a las herramientas tecnológicas empleadas para localizar y retirar dispositivos prohibidos de las cárceles. Entre estas acciones se encuentra la Operación Mute, coordinada por la Secretaría Nacional de Políticas Penales, que del 21 al 25 de septiembre permitió la incautación de 598 teléfonos móviles en establecimientos penitenciarios de todo el país.

La operación involucró a 4.212 policías penales, incluyó inspecciones en 107 establecimientos y alcanzó unidades que albergan a más de 88.000 personas privadas de libertad, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.