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La Argentina Posible Notas

De abogado y productor de eventos en Europa a cultivar más de 200 variedades de tomates en La Plata

Luciano Kunis trabajó en moda, publicidad y producción de eventos en España y hoy abastece restaurantes y chefs reconocidos, además de vender bolsones directamente a particulares

14/10/2026 | 14:41Redacción Cadena 3

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De ser productor en Europa a cultivar tomates. (Ilustrativa)

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    Audio. De abogado y productor de eventos en Europa a cultivar más de 200 variedades de tomates en La Plata

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Luciano Kunis es abogado y durante años vivió en España, donde trabajó en moda, publicidad y producción de eventos. Allí conoció tomates del País Vasco con sabores muy distintos a los que encontraba habitualmente en Argentina y quedó fascinado por esas variedades antiguas. 

“Viviendo en San Sebastián, volví a probar un tomate con sabor a tomate y me emocionó”, relató en diálogo con Cadena 3. Después de 15 años en España, Luciano sintió la necesidad imperiosa de volver y conectar con sus raíces.

Al regresar al país se sumó al vivero que había iniciado su padre Ricardo en Abasto, La Plata, y en 2015 comenzó a desarrollar la huerta Don Pacho. El nombre homenajea a Pacho, un perro labrador de la familia. La huerta se especializó en tomates reliquia: variedades que priorizan sabor, aroma e identidad por encima de uniformidad, resistencia o vida útil.

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Comenzó con 50 plantitas para amigos y familiares, y pronto expandió su proyecto tras una degustación en un restaurante de alta gastronomía. “Les di de probar mis tomates y 15 días después me llamaron”, recordó.

Huerta Don Pacho se enfoca en recuperar el “sabor perdido” de los alimentos, cultivando diversas variedades de tomates. “Hemos probado unas mil quinientas variedades distintas de tomates”, explicó. Luciano destaca que los tomates se cosechan a mano, preservando la calidad y el sabor auténtico.

La conexión con la tierra y los sabores de la infancia son fundamentales en su trabajo. “La gente asocia el tomate con el colorado, pero hay tomates de todos los colores”, aseguró.

Huerta Don Pacho no solo produce tomates, sino que también colabora con otros agricultores para ofrecer una variedad de verduras. Luciano afirma que “tenemos un país enorme, con gente muy capaz” y confía en que “Argentina tiene todo por hacer”.

El proyecto se encuentra en pleno crecimiento, y Luciano asegura que “estamos en un buen momento. En 15 días empezamos a cosechar tomates y ya estamos tomando reservas”. Huerta Don Pacho está presente en las redes sociales, donde la gente puede conocer más sobre su producción y hacer pedidos.

A lo largo de los años probaron alrededor de 1.500 variedades y actualmente producen entre 200 y 250 por temporada, desde la semilla hasta la cosecha. Hoy Don Pacho abastece restaurantes y chefs reconocidos, además de vender bolsones directamente a particulares. El proyecto busca además conservar semillas y recuperar variedades que prácticamente desaparecieron del circuito comercial.

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

¿Quién es Luciano Kunis? Es un abogado que vivió en España y se especializa en el cultivo de tomates en su huerta Don Pacho.

¿Qué hizo Luciano en España? Trabajó en moda, publicidad y producción de eventos, y descubrió variedades de tomates del País Vasco.

¿Dónde se encuentra la huerta Don Pacho? En Abasto, La Plata, Argentina.

¿Qué produce la huerta Don Pacho? Se especializa en tomates reliquia y colabora con otros agricultores para ofrecer verduras.

¿Cuál es el objetivo del proyecto? Conservar semillas y recuperar variedades de tomates que han desaparecido del circuito comercial.

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