Las ventas de vehículos eléctricos en EE.UU. muestran signos de recuperación tras crisis

Las ventas de vehículos eléctricos (EV) en los Estados Unidos comenzaron a mostrar signos de recuperación después de un periodo de caídas significativas. Según un nuevo informe de Cox Automotive, las ventas han aumentado durante los últimos tres trimestres consecutivos, logrando captar un 6.1% del mercado estadounidense, el mejor desempeño desde el tercer trimestre de 2025.

El informe destacó que la industria de los EV está "encontrando su camino nuevamente", según Stephanie Valdez Streaty, directora de insights de la industria en Cox Automotive. Los precios de los EV se han vuelto más competitivos y el aumento en los precios de la gasolina ha renovado el interés de los consumidores, agregó.

Las marcas que lideran este crecimiento son Toyota, Rivian y Subaru. Las ventas de los modelos Toyota bZ y Lexus RZ se duplicaron tras recibir una actualización que llegó a los concesionarios a finales del año pasado. Estos modelos ahora cuentan con puertos de carga al estilo de Tesla, baterías más grandes, motores más potentes y tiempos de carga más rápidos.

Por otro lado, Tesla experimentó una caída del 20% en sus ventas interanuales, aunque sigue siendo el líder del mercado, vendiendo más de la mitad de todos los EVs durante el tercer trimestre.

La recuperación del mercado estadounidense es similar a lo que ocurrió en Alemania después de que el gobierno detuviera los incentivos para la compra de EV en noviembre de 2023, un año antes de lo previsto. Las ventas cayeron más de la mitad en el mes siguiente, pero luego comenzaron a recuperarse de manera constante. En agosto, las ventas de EV en Alemania alcanzaron el segundo nivel más alto registrado.