Sacheri presentó su novela sobre Malvinas y advirtió: "La memoria no es la historia"

En el marco de la Feria Internacional del Libro Rosario 2026, el escritor Eduardo Sacheri presentó su novela ¿Qué quedará de nosotros?, una obra ambientada en la Guerra de Malvinas de 1982 que propone abordar uno de los capítulos más sensibles de la historia argentina desde la experiencia de quienes estuvieron en el frente de batalla.

Durante una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el autor habló sobre el proceso de escritura, las contradicciones que atraviesan la memoria colectiva y la importancia de narrar una guerra desde la perspectiva de sus protagonistas cotidianos.

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Sacheri explicó que viene alternando la publicación de novelas con libros de divulgación histórica, en una dinámica que combina sus dos grandes intereses profesionales. En esta oportunidad, eligió situar su nueva ficción durante el conflicto bélico del Atlántico Sur, un tema que, según reconoció, resulta complejo para la sociedad argentina por las múltiples dimensiones que lo atraviesan: la reivindicación de la soberanía sobre las islas, la experiencia de los soldados y el contexto de la última dictadura militar.

“Es un tema difícil, espinoso, un poco culposo también para la sociedad argentina”, señaló el escritor, quien consideró que las contradicciones vinculadas con Malvinas constituyen precisamente uno de los aspectos más interesantes para explorar desde la literatura. Su intención, aclaró, no es imponer una interpretación ni bajar línea, sino abrir un espacio para la reflexión a través de una historia.

La novela está protagonizada por cinco soldados de infantería, entre ellos tres conscriptos de la clase 1962, además de un capitán y un mayor. La narración recorre el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, desde la mirada de estos personajes y sus experiencias durante la guerra.

“Me gustan más los personajes de a pie en mis novelas”, explicó. En lugar de reconstruir la guerra desde los despachos de los principales jefes, el autor propone observar cómo la vivieron los soldados, sus dificultades y el deterioro progresivo de las condiciones en las que combatieron.

Para construir ese universo, Sacheri recurrió a entrevistas a excombatientes disponibles en plataformas digitales, además de material especializado sobre historia militar. Según contó, llegó a consultar alrededor de 150 entrevistas, un trabajo que le permitió identificar experiencias compartidas, reconstruir recorridos de distintos regimientos y comprender las condiciones en las que los soldados enfrentaron el frío, el hambre y los combates.

El escritor también hizo hincapié en la diferencia entre la memoria personal y la reconstrucción histórica. Durante la guerra tenía 14 años, una edad en la que, según recordó, el conflicto dejó una profunda huella emocional. Sin embargo, para escribir la novela necesitó complementar esa memoria con investigación y documentación.

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En ese sentido, aclaró que ¿Qué quedará de nosotros? es una obra de ficción. Sus protagonistas son personajes inventados, aunque el contexto histórico, la geografía, la sucesión de los acontecimientos y las condiciones de la guerra responden a hechos reales. Para Sacheri, esa distinción es fundamental porque le permite construir una narración con libertad creativa sin perder de vista la dimensión histórica del conflicto.

En esa línea, también se refirió a la presencia permanente de Malvinas en la sociedad argentina. Consultado sobre la posibilidad de que la novela llegue al cine, Sacheri manifestó que le gustaría que sucediera, aunque aclaró que no suele impulsar personalmente las adaptaciones de sus obras. Consideró, además, que la Guerra de Malvinas ofrece un universo narrativo que todavía podría tener mayor presencia en el cine de ficción argentino.

Además, mencionó películas como Los chicos de la guerra, de 1984, e Iluminados por el fuego, dirigida por Tristán Bauer y estrenada en 2005, como referencias dentro de una filmografía que, a su entender, aún tiene espacio para nuevas producciones.

Fútbol: pasión y límites

La charla también tuvo espacio para otro de los grandes temas que atraviesan la obra y los intereses personales del escritor: el fútbol. Reconocido hincha de Independiente, Sacheri reflexionó sobre la pasión por los clubes y los riesgos de que la identificación deportiva se transforme en fanatismo.

“Yo si pierde Independiente, la pasó mal”, admitió, aunque marcó una diferencia entre el amor por una camiseta y la incapacidad de reconocer los méritos de un rival. Para el autor, la pasión pierde su sentido positivo cuando conduce a perjudicar a otras personas o impide disfrutar del propio deporte.

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“Donde vos le hacés daño a alguien, ahí está el límite”, afirmó al plantear que ninguna forma de pasión justifica las conductas que lastiman a los demás.

Como ejemplo, recordó una época en la que aficionados de distintos equipos concurrían a las canchas para disfrutar del juego de grandes futbolistas, más allá de los colores que defendieran. Mencionó al mediocampo de Independiente integrado por Ricardo Giusti, Claudio Marangoni y Ricardo Bochini, cuyos rendimientos despertaban admiración incluso entre hinchas de otros clubes.

Desde esa perspectiva, cuestionó que las rivalidades actuales puedan impedir el reconocimiento de figuras destacadas. En particular, se refirió al caso de Ángel Di María y consideró que sería una pena que las disputas y diferencias vinculadas con el fútbol argentino impidieran disfrutar de un campeón del mundo por la camiseta que lleva puesta o por cuestiones ajenas a su desempeño deportivo.

Un reencuentro con historia

La entrevista tuvo un momento emotivo cuando se reveló que el autor fue el primer editor de Franco Ghione, periodista de Cadena 3. “Yo me escribía con Sacheri. Le mandé un cuento y él me hizo correcciones. Después vino el concurso, mandé el cuento y quedó seleccionado”, contó. Sacheri respondió: “Si vos tomaste mis observaciones, eso habla bien de vos. Hay gente que te manda material solo esperando que te maravilles, y nunca una primera versión de un texto es maravillosa. Que te hayas bancado las correcciones habla bien de vos en el rol de escritor. Te felicito”.

La presentación de ¿Qué quedará de nosotros? se realizó en la sala Angélica Gorodischer, en el tercer piso del Centro Cultural Fontanarrosa, ante un auditorio colmado. La novela ya está disponible en librerías.

Entrevista de Lucas Correa y Franco Ghione.