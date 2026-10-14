FOTO: El Ministerio de Salud presentó un nuevo plan para mejorar la salud vascular en Argentina

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, lanzó el Plan Nacional de Salud Vascular durante el Congreso de Cardiología, con el propósito de prevenir complicaciones, detectar riesgos y fortalecer la atención en enfermedades que causan cerca de tres de cada diez muertes en Argentina.

El ministro destacó que el objetivo del plan es mejorar la atención de los argentinos, abarcando desde la detección de riesgos hasta el tratamiento y la rehabilitación. En este contexto, la cartera que dirige Lugones incorporó el infarto agudo de miocardio a los eventos de notificación obligatoria, junto con el ACV y la insuficiencia cardíaca descompensada.

La notificación de estos casos permitirá evaluar los resultados y orientar los recursos según las necesidades de atención. La idea es registrar los casos y el tipo de atención recibida para identificar demoras y mejorar la respuesta del sistema de salud.

En sus declaraciones, el ministro afirmó: "Desde la rectoría, definimos los lineamientos y vamos a coordinar la implementación con las jurisdicciones. El plan aprovecha los recursos existentes para organizar los servicios y dar continuidad al tratamiento, desde los primeros controles hasta la rehabilitación".

Asimismo, la notificación obligatoria del infarto servirá para proveer evidencia que permita identificar áreas donde se necesita fortalecer la atención. La incorporación de estos datos a la Stroke App facilitará la coordinación entre los equipos de emergencia y los hospitales.

Finalmente, Lugones concluyó: "Con el liderazgo del presidente Javier Milei, trabajamos para administrar los recursos con eficiencia, mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud y reducir las demoras que ponen en riesgo la vida de los argentinos".