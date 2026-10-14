En vivo

La Cadena del Gol

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Sarmiento vs. River

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Raúl Monti

Rosario

En vivo

Mundial de Hockey sobre patines - Paraguay 2026

Argentina vs. Chile

Mendoza

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Modo Cuarteto

Conrado Vicens

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El Ministerio de Salud presentó un nuevo plan para mejorar la salud vascular en Argentina

El ministro Mario Lugones dio a conocer la estrategia para prevenir complicaciones y mejorar la atención en salud vascular, que representa un alto porcentaje de muertes en el país.

14/10/2026 | 18:55Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El Ministerio de Salud presentó un nuevo plan para mejorar la salud vascular en Argentina

FOTO: El Ministerio de Salud presentó un nuevo plan para mejorar la salud vascular en Argentina

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, lanzó el Plan Nacional de Salud Vascular durante el Congreso de Cardiología, con el propósito de prevenir complicaciones, detectar riesgos y fortalecer la atención en enfermedades que causan cerca de tres de cada diez muertes en Argentina.

El ministro destacó que el objetivo del plan es mejorar la atención de los argentinos, abarcando desde la detección de riesgos hasta el tratamiento y la rehabilitación. En este contexto, la cartera que dirige Lugones incorporó el infarto agudo de miocardio a los eventos de notificación obligatoria, junto con el ACV y la insuficiencia cardíaca descompensada.

La notificación de estos casos permitirá evaluar los resultados y orientar los recursos según las necesidades de atención. La idea es registrar los casos y el tipo de atención recibida para identificar demoras y mejorar la respuesta del sistema de salud.

En sus declaraciones, el ministro afirmó: "Desde la rectoría, definimos los lineamientos y vamos a coordinar la implementación con las jurisdicciones. El plan aprovecha los recursos existentes para organizar los servicios y dar continuidad al tratamiento, desde los primeros controles hasta la rehabilitación".

Asimismo, la notificación obligatoria del infarto servirá para proveer evidencia que permita identificar áreas donde se necesita fortalecer la atención. La incorporación de estos datos a la Stroke App facilitará la coordinación entre los equipos de emergencia y los hospitales.

Finalmente, Lugones concluyó: "Con el liderazgo del presidente Javier Milei, trabajamos para administrar los recursos con eficiencia, mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud y reducir las demoras que ponen en riesgo la vida de los argentinos".

Lectura rápida

¿Qué presentó el Ministerio de Salud?
El Ministerio de Salud lanzó el Plan Nacional de Salud Vascular para mejorar la atención y prevenir complicaciones.

¿Quién es el responsable de la iniciativa?
El plan fue presentado por el ministro Mario Lugones.

¿Cuándo se anunció el plan?
El anuncio se realizó el 14 de octubre de 2026 durante el Congreso de Cardiología.

¿Cuál es el objetivo del plan?
El objetivo es prevenir complicaciones, detectar riesgos y fortalecer la atención en salud vascular.

¿Qué enfermedades se incluirán en la notificación obligatoria?
Se incluirán el infarto agudo de miocardio, el ACV y la insuficiencia cardíaca descompensada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf