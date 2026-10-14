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Bolsonaro lidera la intención de voto frente a Lula en la antesala del balotaje brasileño

En la primera vuelta, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,03% de los votos, mientras que Lula alcanzó el 45,16%.

14/10/2026 | 19:32Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal, se encuentra a la cabeza en la intención de voto con un 46% frente al 44% de Luiz Lula da Silva, actual presidente de Brasil y candidato a la reelección. Según una encuesta de Quaest, la diferencia se sitúa dentro del margen de error, lo que indica un empate técnico.

En la primera vuelta, Flávio Bolsonaro había logrado un 47,03% de los votos, mientras que Lula obtuvo el 45,16%. La diferencia en votos fue de aproximadamente 2,2 millones.

El estudio de Quaest también revela que en la intención de voto espontánea, Flávio Bolsonaro alcanza un 43%, y Lula un 42%. En cuanto a la probabilidad de rechazo, 54% de los encuestados manifestó que no votaría por Bolsonaro, mientras que el 53% no lo haría por Lula.

En términos de transferencia de votos, el 40% de los electores de Renan Santos indicaron que votarán por Bolsonaro, mientras que el 34% de los votantes de Augusto Cury prefieren a Lula. Además, el 7% de los votantes aún no ha decidido su intención de voto para la segunda vuelta.

Respecto a la evaluación del gobierno de Lula, el 45% de los encuestados lo aprueba, mientras que el 48% lo desaprueba, con una ligera alza del 1% en la aprobación desde la última encuesta.

La encuesta muestra que el 91% de los encuestados consideran que su elección es definitiva, mientras que el 9% afirma que podría cambiar de opinión.

Lectura rápida

¿Quién lidera la intención de voto?
Flávio Bolsonaro lidera la intención de voto con un 46% frente al 44% de Lula.

¿Cuál fue el resultado de la primera vuelta?
En la primera vuelta, Bolsonaro obtuvo un 47,03% y Lula un 45,16% de los votos.

¿Qué porcentaje de rechazo tienen ambos candidatos?
El 54% no votaría por Bolsonaro y el 53% no lo haría por Lula.

¿Qué opinan los votantes sobre el gobierno de Lula?
El 45% aprueba el gobierno de Lula, mientras que el 48% lo desaprueba.

¿Qué porcentaje de votantes es indeciso?
El 7% de los votantes aún no ha decidido su intención de voto para la segunda vuelta.

La encuesta fue realizada entre el 10 y el 13 de octubre a 2154 personas mayores de 16 años, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

El estudio también indica un cambio en el favoritismo, ya que ahora el 53% de los encuestados cree que Bolsonaro será elegido, a diferencia de la encuesta anterior en la que el 52% consideraba a Lula como el favorito.

En cuanto a los temores de los votantes, el regreso de la familia Bolsonaro al poder preocupa al 43% de los encuestados, mientras que el 40% tiene miedo de un nuevo mandato de Lula. Entre los votantes más jóvenes, el temor al regreso de Bolsonaro ha aumentado seis puntos, alcanzando un 45%.

Al ser preguntados si Lula se merece otro mandato, el 44% respondió afirmativamente, mientras que el 51% lo considera negativo. En cuanto a la pregunta sobre si Flávio Bolsonaro merece ser presidente, el 45% dijo que sí, mientras que el 49% dijo que no.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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