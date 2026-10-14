Zelenski expresa traición tras acuerdo de Trump con Putin sobre el diésel

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitió el miércoles sentirse traicionado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzara un acuerdo sobre el diésel con Rusia y declarara un "alto el fuego energético" entre Rusia y Ucrania.

"Sí, de verdad", dijo Zelenski durante una entrevista en Piers Morgan Uncensored cuando se le preguntó si se sentía "traicionado por lo que ha estado sucediendo".

"Pero es algo más complicado que mis emociones o mis sentimientos", añadió. "Es decir, nuestro país tiene que sobrevivir", reportó NBC News 24 y supo Noticias Argentinas.

"Es una lástima que estemos perdiendo a un socio tan importante", añadió el mandatario ucraniano.

Ante la presión de Trump para que detenga los ataques contra la industria energética rusa, Kiev y sus partidarios temen que Washington pueda cortar el apoyo en el campo de batalla para intentar forzarlos a hacer concesiones en la mesa de negociaciones.

Ucrania también se encuentra conmocionada por los intensos ataques con misiles balísticos rusos, que, según afirma, se produjeron sin el aviso previo habitual de sus aliados. Zelenski acusó a SpaceX, la empresa de Elon Musk, de socavar su capacidad de defensa al limitar los servicios de internet Starlink.