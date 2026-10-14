FOTO: La Región Centro debatió en Rafaela cómo impulsar la industria y ampliar las exportaciones

La Muestra Industrial Argentina 2026 “En el Centro de Todo” desarrolló este miércoles 14 de octubre su primera jornada en Rafaela, con una agenda centrada en el desarrollo industrial, la integración de la Región Centro y los desafíos que enfrenta la producción nacional para ampliar su presencia en los mercados internacionales.

Tras el acto inaugural, funcionarios, economistas y especialistas participaron de una serie de conferencias destinadas a analizar cómo transformar la capacidad productiva del interior del país en nuevas inversiones, oportunidades comerciales y exportaciones.

El encuentro, organizado por el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y NC Producciones, se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de Rafaela y continuará hasta el viernes 16 de octubre.

Integración regional y nuevas tecnologías

La programación comenzó con la participación de Claudia Giaccone, Atilio Benedetti y Carlos Massei, integrantes del Comité Ejecutivo de la Región Centro, quienes analizaron la importancia de sostener una agenda de desarrollo común entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El intercambio estuvo enfocado en la necesidad de fortalecer la cooperación entre las provincias y dar continuidad a las políticas de integración productiva más allá de los cambios de gobierno y las coyunturas económicas.

El bloque se completó con la presentación del Observatorio del Impacto de las Nuevas Tecnologías en el Mundo del Trabajo, a cargo de Gustavo Zignago, Jorge Brizuela y Gonzalo Ludueña.

La actividad incorporó al debate los desafíos que plantea la transformación tecnológica para las empresas, los trabajadores y los sistemas productivos.

Industria, desarrollo y el nuevo escenario internacional

Durante la tarde, la agenda reunió a especialistas que abordaron la relación entre el desarrollo industrial argentino y las transformaciones de la economía mundial.

El historiador Marcelo Gullo, autor de La insubordinación fundante, analizó distintas experiencias históricas para reflexionar sobre el vínculo entre industria, desarrollo económico y poder.

A continuación, Diego Coatz, economista y exdirector ejecutivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), presentó una serie de claves para avanzar en la construcción de una nueva agenda productiva nacional.

El análisis del escenario internacional estuvo a cargo de Mariano Turzi, especialista en geopolítica y cadenas de suministro, y Georgina Losada, subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética de Santa Fe, quienes abordaron las transformaciones del comercio mundial y sus implicancias para la producción argentina.

El cierre de la programación abierta estuvo a cargo de Héctor Rubini, de Prom Argentina, junto a Germán Bürcher, director de la Cámara de Comercio Exterior del CCIRR (CaCEx Rafaela).

Una ronda de negocios para conectar industrias con grandes compradores

En paralelo a las conferencias, se desarrolló la ronda de negocios “Grandes compradores, grandes oportunidades”, una instancia destinada a vincular a industrias de la región con compañías líderes de sectores estratégicos.

La actividad permitió generar espacios de contacto comercial y acercar las capacidades productivas de las empresas regionales a potenciales compradores.

Las rondas de negocios constituyen uno de los principales ejes de la Muestra Industrial, con el objetivo de promover nuevas relaciones comerciales y fortalecer la integración de las cadenas de valor.

Liderazgo y valores en el cierre de la jornada

La primera jornada concluyó con una cena de camaradería para invitados, realizada en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

El encuentro contó con la participación de Silvia Bulla, presidenta para Latinoamérica de la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa (UNIAPAC), y Virginia Els, fundadora de Farfalina.

Durante la actividad, ambas compartieron reflexiones sobre liderazgo, valores y prosperidad compartida, en una conversación moderada por Oscar “Pacha” Parra.

La Muestra Industrial continúa este jueves

La segunda jornada de la Muestra Industrial Argentina 2026 se desarrollará este jueves 15 de octubre, de 8:30 a 19:30, con nuevas conferencias, actividades de vinculación empresarial y rondas de negocios.

La exposición continuará hasta el viernes 16 en la Sociedad Rural de Rafaela.

La programación completa puede consultarse en ?muestraindustrial.ar.