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Inter Miami se impuso 2-0 al New York City con gol de De Paul tras asistencia de Messi

El equipo dirigido por el "Kily" González quedó como escolta en la Conferencia Este.

14/10/2026 | 22:41Redacción Cadena 3

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Messi asistió a De Paul en Inter Miami.

FOTO: Messi asistió a De Paul en Inter Miami.

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Buenos Aires, 14 octubre (NA) - El Inter Miami logró una victoria de 2 a 0 sobre el New York City, destacándose el gol de Rodrigo De Paul, quien recibió una notable asistencia de Lionel Messi.

El encuentro comenzó con un gol de Germán Berterame a los 20 minutos del primer tiempo, abriendo así el marcador para el Inter Miami. Posteriormente, De Paul amplió la ventaja en el quinto minuto de tiempo añadido de la primera mitad.

En un momento clave del primer tiempo, cuando ya había anotado Berterame, Messi recibió el balón por la derecha y, con un toque sutil, realizó un pase al centro del área, permitiendo a De Paul rematar con precisión al ángulo desde la entrada del área.

Con este triunfo, el Inter Miami se posicionó en el segundo lugar de la Conferencia Este, acumulando 52 puntos, a 14 del líder, Nashville.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
El Inter Miami venció al New York City 2-0, con goles de Berterame y De Paul.

¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron anotados por Germán Berterame y Rodrigo De Paul.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se disputó el 14 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se realizó en el estadio del Inter Miami.

¿Cuál es la posición del Inter Miami en la liga?
El Inter Miami ocupa el segundo lugar en la Conferencia Este con 52 puntos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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