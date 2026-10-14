Inter Miami se impuso 2-0 al New York City con gol de De Paul tras asistencia de Messi

Buenos Aires, 14 octubre (NA) - El Inter Miami logró una victoria de 2 a 0 sobre el New York City, destacándose el gol de Rodrigo De Paul, quien recibió una notable asistencia de Lionel Messi.

El encuentro comenzó con un gol de Germán Berterame a los 20 minutos del primer tiempo, abriendo así el marcador para el Inter Miami. Posteriormente, De Paul amplió la ventaja en el quinto minuto de tiempo añadido de la primera mitad.

En un momento clave del primer tiempo, cuando ya había anotado Berterame, Messi recibió el balón por la derecha y, con un toque sutil, realizó un pase al centro del área, permitiendo a De Paul rematar con precisión al ángulo desde la entrada del área.

Con este triunfo, el Inter Miami se posicionó en el segundo lugar de la Conferencia Este, acumulando 52 puntos, a 14 del líder, Nashville.