Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 15 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Santa Fe presenta algunas few clouds, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°. La humedad se encuentra en un 89%, lo que indica un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica es de 1017 hPa.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 3 m/s. La humedad se mantendrá alta, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 11° y una máxima de 21°, con posibilidad de light rain. El sábado 17 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 9° y 21°, con cielo despejado. El domingo 18 de octubre, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 21°, también con cielo despejado. Para el lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 24°, con algunas few clouds.