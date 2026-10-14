Alerta por tormentas y tiempo fresco en Córdoba: cómo seguirá el clima en las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de Córdoba este miércoles 14 de octubre. Se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas y posible caída de granizo.

La advertencia abarca casi todo el territorio provincial, con excepción de los departamentos Ischilín, Tulumba, Río Seco y Sobremonte, en el norte. La mayor inestabilidad se prevé durante la tarde, especialmente en el centro y sur de la provincia.

Para la ciudad de Córdoba, el pronóstico anticipa lluvias y tormentas aisladas, con una temperatura máxima de 20°C. Las condiciones mantendrán el ambiente fresco durante la jornada.

Los vientos soplarán del sudeste y, hacia la noche, tendrán velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Estos valores corresponden al viento previsto y no a las ráfagas que podrían producirse durante las tormentas.

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• Cómo seguirá el tiempo

El pronóstico extendido anticipa temperaturas moderadas y persistencia de la nubosidad durante los próximos días. Para el jueves 15, se espera una jornada inestable, con una mínima de 13°C y una máxima de 20°C.

El viernes 16 continuará el cielo cubierto, con temperaturas de entre 14°C y 19°C. El sábado 17, las condiciones serán similares, con una mínima de 12°C y una máxima de 19°C.

Para el domingo 18, se prevé una leve mejoría y registros de entre 13°C y 21°C. El lunes 19 tendrá nubosidad variable, con las mismas temperaturas mínima y máxima.

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