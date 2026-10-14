Cardenal Sturla aguarda confirmación del Vaticano sobre el viaje del Papa a Uruguay en noviembre

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- El cardenal uruguayo Daniel Sturla expresó que, tras la reciente operación al papa León XIV por un tumor pulmonar, se debe "esperar un poquito" para que el Vaticano confirme si se llevará a cabo la esperada visita del sumo pontífice a Uruguay. Sturla también mencionó que, en caso de que se necesite reprogramar, podría ser necesario "dejar pasar enero".

El diagnóstico del Papa se produce a pocas semanas del viaje previsto a Uruguay, programado entre el 6 y el 8 de noviembre, que también incluye paradas en Argentina y Perú.

El arzobispo de Montevideo admitió sentirse golpeado por la noticia del tratamiento médico del Papa. "Lo único que sabemos es lo que sale publicado por la oficina de prensa de la Santa Sede; esperamos novedades oficiales sobre la visita", indicó Sturla tras participar en un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

El cardenal subrayó que la decisión sobre el viaje dependerá de los médicos del sumo pontífice. "Habrá que esperar un poquito para ver qué dicen los médicos sobre el tratamiento y si el Papa puede viajar o no", añadió Sturla, según lo reportado por el diario El País y confirmado por Noticias Argentinas.

Sturla anticipó que el anuncio será seguro en estos días. Si se llegara a cancelar la agenda, el cardenal sugirió que al menos se debería "dejar pasar enero".

El Vaticano informó que durante la cirugía a la que se sometió el papa León XIV el martes en el Policlínico Gemelli de Roma, se le extirpó un tumor maligno.

"El Santo Padre fue sometido, como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la operación fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida", detalla el comunicado oficial del Vaticano.

"El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios", concluye el comunicado.