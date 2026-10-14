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Brasil impulsa la industria de videojuegos con un nuevo marco legal y financiamiento

El presidente Lula da Silva firmó un decreto que incluye financiamiento público y programas de formación para la industria de videojuegos en el país.

14/10/2026 | 17:31Redacción Cadena 3

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Brasil establece marco legal para estimular industria de videojuegos

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Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha firmado un decreto que establece un marco legal para la industria de videojuegos, con el fin de potenciar la financiación, la formación profesional y la promoción de la producción brasileña tanto en el mercado nacional como internacional.

"Brasil no puede ser el eterno país exportador de soya, de maíz. Brasil tiene que ser exportador de inteligencia", expresó Lula da Silva durante la ceremonia de firma del decreto, subrayando la creciente importancia y poder de la industria digital.

Financiamiento y estímulos

El decreto destina 460 millones de reales (aproximadamente 92 millones de dólares) en créditos para el sector audiovisual, que incluye a los videojuegos. Además, se implementarán dos programas para captar recursos por 50 millones de reales (10 millones de dólares) cada uno, enfocados en infraestructura y en la producción de juegos independientes.

Dentro de esta iniciativa se encuentra la modalidad de financiamiento público "Rouanet Games", diseñada para atraer patrocinios a través de la Ley Rouanet, así como una convocatoria adicional que destina 200 millones de reales (40 millones de dólares) para apoyar empresas emergentes y proyectos de innovación.

Formación y capacidades

En el ámbito educativo, se crearán 230 plazas universitarias en cinco universidades federales, distribuidas en las cinco regiones del país, con el objetivo de formar profesionales capacitados para el sector.

Plataforma pública y acceso

El decreto también establece la plataforma pública "Game Brasil", que será de acceso gratuito y reunirá información sobre videojuegos. Esta plataforma incluirá un espacio de almacenamiento digital para juegos financiados con fondos públicos, destinados a instituciones de enseñanza, investigación y salud.

Regulación y protección

La normativa incorpora medidas de protección para los usuarios, especialmente niños y adolescentes, así como la simplificación de procedimientos administrativos y disposiciones para salvaguardar la propiedad intelectual.

Con estas iniciativas, Brasil busca consolidar la industria local de videojuegos como un motor de innovación, generación de empleo y exportación de servicios y contenidos digitales.

Lectura rápida

¿Qué establece el decreto firmado por Lula da Silva?
Un marco legal para la industria de videojuegos, incluyendo medidas de financiación y formación profesional.

¿Cuánto financiamiento destina Brasil para la industria audiovisual?
Se destinarán 460 millones de reales, aproximadamente 92 millones de dólares.

¿Qué es "Rouanet Games"?
Es una modalidad de financiamiento público destinada a atraer patrocinios mediante la Ley Rouanet.

¿Cuántas plazas universitarias se crearán?
Se crearán 230 plazas en cinco universidades federales para formar profesionales en el sector.

¿Cuál es el objetivo de la plataforma "Game Brasil"?
Reunir información sobre videojuegos y ofrecer un espacio de almacenamiento para juegos financiados con fondos públicos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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