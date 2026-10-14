Hutíes en Yemen buscan desarrollar misiles balísticos con tecnología china, revela un informe

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, están trabajando en el desarrollo de un avanzado sistema de misiles balísticos de alcance medio con la asistencia de piezas provenientes de China, según un reciente informe publicado por el grupo Conflict Armament Research, que se especializa en rastrear el uso de armas en conflictos. Este informe se emite en un contexto donde los hutíes han demostrado su capacidad para causar daños significativos a una de las fuerzas militares más equipadas de Oriente Medio.

El armamento que están desarrollando podría permitirles atacar con mayor precisión tanto a Arabia Saudí como a Israel. La búsqueda de suministros en China también podría interpretarse como un intento de los hutíes de aumentar su independencia en la fabricación de armas. El informe detalla que los hutíes han buscado adquirir componentes clave de proveedores chinos que podrían ser utilizados para producir una versión del misil iraní de precisión Kheibar Shekan, que tiene un alcance aproximado de 2.000 kilómetros (1.200 millas).

Fabian Hinz, analista principal de Conflict Armament Research, expresó que "la ambición local de los hutíes en materia de fabricación va más allá de lo que se suponía anteriormente". También subrayó que las piezas en cuestión son muy específicas y que su producción requeriría información técnica relacionada con el misil, lo que indica un nivel de sofisticación en sus esfuerzos.

La Embajada de China en Washington no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre este asunto. Cabe recordar que China es un importante comprador de petróleo tanto de Irán como de Arabia Saudí y ha mediado en acercamientos entre ambos países en 2023, aunque ha condenado ataques de los hutíes contra aeropuertos saudíes y ha instado a una desescalada de las hostilidades.

Recientemente, Arabia Saudí y el gobierno de Yemen lanzaron una campaña militar para reducir la presencia de los hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb, un paso crucial para el comercio de petróleo y otros bienes en Oriente Medio.

El informe de Conflict Armament Research se basa en información proporcionada por autoridades del gobierno yemení en julio, tras la interceptación de dos envíos que contenían equipo sospechoso. Estos envíos, originados en China, estaban destinados a Hodeidah, un puerto que ha sido utilizado por Irán para transferir armas, según funcionarios israelíes. Los informes de la ONU indican que China es responsable de la mayoría de los envíos incautados destinados a los hutíes.

Entre los componentes encontrados en la carga se encontraban partes esenciales para el funcionamiento de un misil, como núcleos de aletas estabilizadoras y cierres traseros del motor cohete. También se halló resina fenólica, un material crucial para la creación de escudos térmicos que protegen a los misiles de los intensos calores generados durante el vuelo a altas velocidades.

Hinz concluyó que la combinación de materiales hallados sugiere que los hutíes tienen la intención de ensamblar un misil diseñado específicamente por Irán. Además, destacó que este tipo de sistemas son difíciles de contrabandear y no pueden ser fácilmente desarmados y luego reensamblados.

Históricamente, los hutíes se dieron a conocer como un grupo insurgente con armamento de la era soviética y de Corea del Norte. Sin embargo, su acceso a armamento avanzado ha aumentado con el tiempo, así como su capacidad para amenazar a los países vecinos. En el actual conflicto con Arabia Saudí, los hutíes han utilizado misiles balísticos y drones de largo alcance, incluso lanzando ataques contra Israel, a más de 1.600 kilómetros (1.000 millas) de distancia.

En la última semana, lograron vulnerar el sistema de defensa aérea saudí, atacando el aeropuerto internacional de Riad, lo que resultó en la muerte de al menos 18 personas. Aunque Irán ha sido un proveedor clave de planos y componentes para los hutíes, la obtención de piezas de otros países podría ser un factor crucial para el grupo.

Benham Ben Taleblu, director del Programa de Irán en la Foundation for Defense of Democracies, enfatizó que "la redundancia es un activo en la planificación militar" y que, con un bloqueo sobre Irán, los hutíes están buscando diversificarse. A lo largo del tiempo, los rebeldes han recibido armas y materiales a través de contrabando desde Irán, pero los envíos actuales tienden a contener más componentes que armas completas.

Investigaciones recientes indican que el programa de armamento de los hutíes está cada vez más respaldado por una red global de suministro, que incluye contrabandistas y empresarios con conexiones en China. Las fuerzas de seguridad en Adén, alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, han interceptado repetidamente componentes de misiles en el puerto local.

Expertos en Yemen afirman que, aunque los hutíes dependen de Irán para componentes más sofisticados, han mejorado su capacidad para fabricar armas en el país, utilizando instalaciones ubicadas en áreas bajo su control. Sin embargo, el informe de The Century Foundation señala que el movimiento hutí aún no puede fabricar sistemas de armas complejos y depende en gran medida de Irán para obtener tecnología y elementos críticos.

La cadena de suministro de los hutíes ha sido comparable a la de otros aliados de Irán, como Hamás y Hezbollah. Irán se destaca por su desarrollo en misiles balísticos, y grupos armados respaldados por la República Islámica han introducido materias primas y han ensamblado armas en sus propios territorios.

El investigador Kristian Ulrichsen del Baker Institute señala que la creciente dependencia de los hutíes de componentes chinos podría tener repercusiones significativas para la política en la región del Golfo. Con el aumento de la tensión y los recientes ataques a infraestructuras, podría haber más presión por parte de Arabia Saudí para abordar esta situación.