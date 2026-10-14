Israel y EE. UU. sellan acuerdo para la compra de 12 helicópteros Apache por 1.000 millones

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- El Ministerio de Defensa de Israel anunció hoy que ha firmado un acuerdo con el Pentágono para la adquisición de 12 helicópteros de ataque Apache fabricados por la empresa estadounidense Boeing.

En la declaración oficial no se detalla el monto del contrato, sin embargo, medios de comunicación israelíes estiman que el costo asciende a aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Los helicópteros serán del modelo AH-64E Apache Guardian, conocido también como versión Echo, que es la más avanzada del helicóptero Apache. Se espera que las entregas de estos equipos comiencen a inicios de la próxima década.

El AH-64E está equipado con sensores de última generación y con un sistema de aviónica y comunicaciones digitales que le permite compartir información en tiempo real. Además, es capaz de enfrentar múltiples objetivos utilizando misiles guiados de precisión, cohetes y un cañón de 30 mm.

Según el comunicado, este acuerdo se realizó tras la aprobación por parte del Gobierno israelí de una asignación presupuestaria especial destinada a financiar la compra.