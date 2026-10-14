Israel y EE. UU. sellan acuerdo para la compra de 12 helicópteros Apache por 1.000 millones
La declaración oficial no especificó el monto del contrato, pero informes de prensa israelíes sitúan el costo en torno a los 1.000 millones de dólares.
FOTO: Un helicóptero militar de Estados Unidos.
Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- El Ministerio de Defensa de Israel anunció hoy que ha firmado un acuerdo con el Pentágono para la adquisición de 12 helicópteros de ataque Apache fabricados por la empresa estadounidense Boeing.
En la declaración oficial no se detalla el monto del contrato, sin embargo, medios de comunicación israelíes estiman que el costo asciende a aproximadamente 1.000 millones de dólares.
Los helicópteros serán del modelo AH-64E Apache Guardian, conocido también como versión Echo, que es la más avanzada del helicóptero Apache. Se espera que las entregas de estos equipos comiencen a inicios de la próxima década.
El AH-64E está equipado con sensores de última generación y con un sistema de aviónica y comunicaciones digitales que le permite compartir información en tiempo real. Además, es capaz de enfrentar múltiples objetivos utilizando misiles guiados de precisión, cohetes y un cañón de 30 mm.
Según el comunicado, este acuerdo se realizó tras la aprobación por parte del Gobierno israelí de una asignación presupuestaria especial destinada a financiar la compra.
Lectura rápida
¿Qué acuerdo firmó Israel?
Israel firmó un acuerdo con EE. UU. para adquirir 12 helicópteros Apache.
¿Cuál es el costo estimado?
El costo del contrato se estima en alrededor de 1.000 millones de dólares.
¿Qué modelo de helicópteros se comprará?
Se adquirirán helicópteros del modelo AH-64E Apache Guardian.
¿Cuándo comenzarán las entregas?
Las entregas de los helicópteros están previstas para principios de la próxima década.
¿Por qué se realizó el acuerdo?
El acuerdo se concretó tras la aprobación de una asignación presupuestaria especial por parte del Gobierno israelí.
[Fuente: Noticias Argentinas]