Científicos descubren cómo las "células zombi" evaden al sistema inmunológico

Un equipo de investigadores de Cedars-Sinai Health Sciences University descubrió una proteína que permite a las células dañinas asociadas con el envejecimiento evadir la detección por parte del sistema inmunológico. Este hallazgo, publicado en la revista Cell Metabolism, sugiere que la proteína, denominada PD-L2, contribuye a la acumulación de estas células en el organismo, lo que podría provocar diversos problemas de salud relacionados con la edad.

La acumulación de células senescentes, aquellas que dejan de dividirse pero permanecen activas, se ha asociado a la inflamación y a diversas enfermedades que afectan a las personas a medida que envejecen. Estas células liberan sustancias que pueden alterar el funcionamiento normal de los tejidos circundantes. El descubrimiento de la función de PD-L2 podría ser clave para desarrollar nuevas terapias que ayuden a eliminar estas células dañinas.

El doctor Selim Chaib, profesor asistente de Medicina en Cedars-Sinai y autor principal del estudio, afirmó: "Nuestros hallazgos sugieren que PD-L2 podría ayudar a las células envejecidas a permanecer en el cuerpo cuando normalmente serían eliminadas por el sistema inmunológico".

Para estudiar el papel de esta proteína, los científicos realizaron experimentos en ratones de laboratorio, en los que se bloqueó o eliminó PD-L2. Ambas estrategias resultaron en una disminución de la acumulación de células senescentes y en una reducción de los niveles de sustancias inflamatorias que estas células liberan. Además, se observó que los ratones con menor actividad de PD-L2 mostraron mejoras en su capacidad para procesar azúcar y una mayor fuerza de agarre, lo que sugiere que el bloqueo de esta proteína podría influir en funciones físicas afectadas por el envejecimiento.

Los investigadores también analizaron células y tejidos humanos, encontrando que las células senescentes humanas producían más PD-L2 que las células jóvenes, y que los niveles de esta proteína aumentaban con la edad en ciertos tejidos humanos. Estos resultados sugieren que el mecanismo observado en ratones podría ser relevante también para el envejecimiento humano.

El doctor James Kirkland, director del Centro de Geroterapia Avanzada y autor senior del estudio, destacó: "Si podemos encontrar una manera de bloquear esta proteína, podríamos ayudar al sistema inmunológico a deshacerse de estas células y potencialmente mejorar los problemas de salud relacionados con el envejecimiento".

Aunque los resultados son prometedores, se requiere más investigación antes de considerar este enfoque para el tratamiento en humanos. Los estudios futuros buscarán investigar si el bloqueo de PD-L2 es seguro y puede proporcionar beneficios significativos para la salud de las personas.

Además de Chaib y Kirkland, otros investigadores de Cedars-Sinai que participaron en el estudio incluyen a Larissa Langhi Prata, Masayoshi Suda, Andres Sola, entre otros.