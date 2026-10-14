El CONICET expone sobre innovación y salud laboral en el Congreso Internacional ORP

El CONICET participó en el XXVI Congreso Internacional ORP, un evento que reunió a expertos en seguridad y salud en el trabajo, donde se debatieron temas relacionados con la innovación y el bienestar laboral. Este congreso, organizado por la Fundación Internacional ORP y La Segunda Seguros, fue declarado de interés por el CONICET.

En el marco de la conferencia "Innovación tecnológica y bienestar laboral: el rol del CONICET en la industria 4.0", tres investigadores del organismo presentaron sus visiones sobre la investigación científica y su aplicación en el ámbito laboral. La mesa estuvo compuesta por Andrea Pattini, Susana Finquelievich y Hugo Rufiner, moderada por Estrella Nieto, profesora de Carver University en Estados Unidos.

El investigador Hugo Rufiner, del Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional (SINC(i), CONICET-UNL), expuso sobre el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA) aplicadas en sectores como la salud, la minería y la ganadería. Por su parte, Susana Finquelievich, arquitecta y especialista en urbanismo del Instituto Gino Germani de la UBA, se centró en las políticas públicas para la sociedad del conocimiento.

En cuanto a la iluminación en los espacios laborales, Andrea Pattini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE, CONICET), abordó la importancia de la iluminación natural sustentable. Pattini explicó que la Comisión Internacional de Iluminación define la iluminación integrativa como aquella que considera tanto los aspectos visuales como los no visuales relacionados con la luz. "Las investigaciones recientes han cambiado el paradigma sobre los efectos de la luz en el reloj biológico", comentó Pattini, enfatizando la necesidad de aplicar estos hallazgos en la práctica profesional.

La conferencia también tocó los enfoques éticos en el diseño de sistemas de IA. Rufiner indicó que es crucial alinear estos sistemas con valores humanos, destacando que "la persona debe estar en el centro del proceso". Finquelievich agregó que, si bien los algoritmos pueden asesorar sobre la eficiencia laboral, las decisiones deben ser tomadas por humanos.

Los investigadores concluyeron su intervención agradeciendo la oportunidad de participar en el congreso, subrayando la necesidad de colaboración entre el sector público, privado y la academia en el desarrollo de tecnologías de IA. Pattini concluyó que, aunque cada uno de ellos proviene de disciplinas diferentes, comparten la visión de que la investigación es esencial y debe adaptarse a los tiempos requeridos por la sociedad.