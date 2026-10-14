Un jugador de Vasco da Gama se burló de Boca y salió a pedir disculpas

Vasco da Gama dio un paso importante en la semifinal de la Copa Sudamericana al vencer 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera. A pesar de jugar con un hombre menos durante más de 25 minutos, el equipo brasileño llegó con ventaja al partido de vuelta, programado para el próximo martes en el Maracaná.

El capitán del conjunto carioca, Thiago Mendes, mostró confianza en sus redes sociales tras el triunfo. Publicó una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparecía rompiendo el escudo de Boca con sus propias manos, lo que avivó la rivalidad entre ambos equipos. Aunque la imagen se trató de una ilustración, su difusión intensificó la expectativa por el encuentro de vuelta.

Mendes también compartió una foto celebrando el resultado con los hinchas cariocas que asistieron al partido, donde escribió: "¡La adrenalina aquí es más grande que el sueño!". Sin embargo, después de recibir críticas por la publicación provocativa, el futbolista de 34 años se arrepintió y decidió eliminarla.

El posteo del capitán de Vasco.

Luego, ofreció disculpas a los hinchas, explicando: "Quiero aclarar lo sucedido con un repost que hice durante la madrugada y que ya fue eliminado. En medio de la emoción y la adrenalina del partido, terminé compartiendo varias publicaciones de personas que me etiquetaron, como suelo hacer habitualmente, y no me fijé en los detalles de una de las imágenes".

El director técnico de Vasco da Gama, Pedro Emanuel, también expresó su confianza en el equipo al afirmar que esta Copa Sudamericana podría ser su próxima conquista. "Creemos cada vez más que este podría ser nuestro trofeo", aseguró. En una declaración posterior al partido, el técnico portugués destacó la importancia del sacrificio y la determinación del equipo, afirmando: "El espíritu de los campeones es este: saber sufrir, saber cuándo el rival juega mejor y tenemos que sacrificarnos, y eso es lo que hicimos".

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