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Quién es la joven promesa de River que fue convocada por primera vez para enfrentar a Sarmiento

Con miras al partido contra el “Verde”, el entrenador Leonardo Ponzio al futbolista de la Reserva. 

14/10/2026 | 15:06Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Santiago Espíndola, juvenil de River.

FOTO: Santiago Espíndola, juvenil de River.

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El mediocampista de River, Santiago Espíndola, fue convocado por Leonardo Ponzio para el partido de este miércoles ante Sarmiento de Junín, a las 19:00, por el Torneo Clausura. Se trata del primer llamado para la joven promesa.

Este martes, el "Millonario" dio a conocer la lista de convocados para el duelo pendiente de la fecha 11, que River había pedido postergar por ser en medio de la fecha FIFA. Espíndola, de 18 años y nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires, podría tener su estreno con la Primera.

El futbolista llevará la camiseta número 27 y genera expectativas entre los hinchas, especialmente en aquellos que lo siguen por sus actuaciones en Reserva, hoy comandada por Diego Barrado y Matías Abelairas.

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Santiago Espíndola es diestro y mide 1,73 metros. Juega como mediocampista central pero puede adaptarse a otras funciones en esa zona. Disputó los últimos juegos Suramericanos 2026 en Santa Fe, donde convirtió un gol ante Perú para darle el triunfo agónico a la Selección argentina sub 19.

Precisamente en las selecciones juveniles, fue figura importante en la sub-15, sub-17 y disputó el Torneo de L´Alcudia sub-20. A River llegó con 13 años, cuando se probó como enganche pero quedó como lateral derecho.

Con el tiempo, se acomodó en la mitad de la cancha. Recientemente, firmó contrato con la institución hasta fines de 2030 y se estableció una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.  

Lectura rápida

¿Quién fue convocado para el partido ante Sarmiento de Junín?
Santiago Espíndola fue convocado por Leonardo Ponzio.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará este miércoles a las 19:00.

¿Qué torneo se está disputando?
Se está disputando el Torneo Clausura.

¿Dónde nació Santiago Espíndola?
Nació en Rojas, provincia de Buenos Aires.

¿Cuál es la cláusula de rescisión de Espíndola?
La cláusula de rescisión se estableció en 100 millones de dólares.

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