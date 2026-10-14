FOTO: Un adolescente le disparó a su compañero en una escuela de Villa Dorrego

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- Un adolescente fue aprehendido tras ser acusado de dispararle a un compañero dentro de la escuela en la localidad de Villa Dorrego, en el partido de La Matanza. El incidente ocurrió el pasado miércoles en la Escuela N.º 58, ubicada en la intersección de las calles Donizetti y De Luca, donde las autoridades policiales recibieron un aviso sobre un alumno de 18 años con heridas de bala en el abdomen y el brazo.

Al llegar al establecimiento educativo, los efectivos de la Comisaría Sur 4ta fueron informados de que el herido ya no se encontraba en el lugar, ya que había sido trasladado de urgencia al hospital de Ruta 32 por docentes en un auto particular.

Antes de ser sometido a una cirugía de emergencia, el joven conversó con el personal médico y relató que los disparos se produjeron cuando su amigo le mostró el arma que había llevado a la escuela, según confirmaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas.

El hecho tuvo lugar en el baño de la institución, donde el agresor, de 17 años, mostró un arma calibre 22. Tras el incidente, el agresor fue detenido en el lugar, y la policía logró recuperar el arma, que había sido desechada por el adolescente después de disparar.