Racing enfrentará una deuda con Roger Martínez tras fallo judicial en su contra

Buenos Aires, 14 octubre (NA) – Racing se encuentra en una situación complicada tras recibir un fallo judicial desfavorable en un litigio con su exfutbolista Roger Martínez. El club deberá abonar €323.000 más intereses debido a una deuda acumulada en relación con una transferencia efectuada hace 10 años.

El delantero colombiano, quien surgió de las divisiones inferiores de la institución, nunca recibió el 15% de plusvalía que le correspondía cuando fue vendido al Jiangsu Suning en 2016. Esta situación ha llevado a la "Academia" a comenzar negociaciones con Martínez para acordar un plan de pago en cuotas, que incluirá detalles sobre plazos y la cantidad de divisiones del monto a saldar.

En medio de una crisis deportiva, la comisión directiva de Racing ha enfrentado un incremento en los reclamos y críticas de los aficionados al final de cada partido. Este nuevo revés judicial se suma a un contexto de tensión dentro del club.

La decisión de la Justicia favoreció a Martínez en una causa que data de hace una década, cuando el jugador contaba con solo 22 años y había tenido un inicio prometedor en Primera División, según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas.

Después de debutar en Racing en 2012, Roger Martínez fue cedido a préstamo a Ramón Santamarina de Tandil y a Aldosivi, donde logró destacar y regresar al club con un rendimiento notable, anotando siete goles en 15 partidos, lo que facilitó su venta al fútbol chino.

Martínez fue transferido al fútbol asiático por aproximadamente 10 millones de euros, monto del cual le correspondía un 15% de plusvalía que no fue abonado. El tesorero de Racing, Diego Cifarelli, aclaró que el reclamo judicial se presentó antes del regreso del delantero al club, quien volvió a vestir la camiseta albiceleste entre 2023 y 2024, contribuyendo a que el equipo se consagrara campeón de la Copa Sudamericana, a pesar de que aún mantenía un juicio pendiente contra la institución.

La dirigencia que lidera Diego Milito espera poder llegar a un acuerdo que permita cancelar la deuda en cuotas, gracias a la buena relación que el delantero ha mantenido con el club a lo largo de los años, incluso a pesar de esta demanda.

Durante su etapa en Racing, Roger Martínez participó en 82 partidos y anotó 24 goles, destacándose especialmente en su último año.