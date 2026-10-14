Diego Borinsky y las cualidades de Scaloni en la Feria del Libro: "No se la cree"

El periodista deportivo Diego Borinsky llegó este miércoles a la Feria Internacional del Libro Rosario 2026 para presentar Scaloni, biografía oficial, una obra que recorre la vida de Lionel Scaloni desde su infancia en Pujato hasta su consagración como entrenador campeón del mundo. En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el autor contó cómo fue el proceso de investigación, las dificultades para concretar los encuentros con el técnico y las anécdotas familiares que le permitieron conocer una faceta menos visible de una de las figuras más importantes del fútbol argentino.

La presentación se realizó en el marco de una nueva jornada de la feria, donde Borinsky compartió detalles de un trabajo que le demandó meses de preparación y numerosas entrevistas. La idea de escribir sobre Scaloni comenzó a tomar forma después de la conquista de la Copa América, pero el proyecto avanzó definitivamente tras el Mundial de Qatar 2022. Desde entonces, el periodista insistió para conseguir una entrevista personal con el entrenador, aunque debió esperar hasta noviembre de 2024 para concretar el encuentro.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante ese tiempo, reunió declaraciones públicas, revisó entrevistas y preparó una extensa lista de preguntas. “Llegué a tener 1.500 preguntas hechas, después pasé a 750 y después pasé a 30”, contó sobre la preparación previa a la conversación con Scaloni. Su intención era evitar repetir información que el entrenador ya había brindado en otros medios y profundizar en detalles que permitieran descubrir nuevas historias.

Para Borinsky, el desafío de escribir una biografía en la actualidad consiste precisamente en aportar una mirada diferente sobre personajes que están permanentemente expuestos en entrevistas, conferencias de prensa y redes sociales. Por eso, además de conversar con el protagonista, buscó testimonios de familiares, amigos y personas que compartieron distintas etapas de su vida.

Uno de los momentos más significativos de la investigación fue el encuentro con Elisa Montero, la esposa de Scaloni, y sus hijos. El periodista contó que el entrenador facilitó las entrevistas y se retiró para que pudieran conversar con tranquilidad. De esas charlas surgieron anécdotas sobre la vida familiar y la manera en que el técnico combina sus responsabilidades profesionales con su rol de padre.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entre los recuerdos que destacó aparece una conversación con uno de los hijos de Scaloni, a quien Borinsky le preguntó qué era lo mejor y lo peor de tenerlo como papá. El chico valoró que su padre los acompañara y estuviera presente, aunque también señaló que a veces les exigía esforzarse más. La respuesta dio lugar a una reflexión del entrenador sobre la importancia de que sus hijos disfruten de lo que hacen.

Esas escenas contribuyeron a confirmar la imagen que el periodista se había formado antes de conocerlo personalmente. “Terminó siendo bastante similar a lo que yo veía”, señaló, y describió a Scaloni como una persona sencilla, sensible y poco interesada en exhibir sus logros. Según contó, desde los primeros minutos de conversación se generó una confianza que facilitó el intercambio.

La biografía está organizada en 100 capítulos breves y abarca mucho más que la etapa de Scaloni al frente de la Selección argentina. Borinsky decidió reconstruir también su infancia, su formación futbolística y su carrera como jugador, con el objetivo de mostrar cómo esas experiencias contribuyeron a construir al entrenador que condujo al seleccionado a ganar la Copa América y el Mundial.

“Quiero contar a Scaloni desde chiquitito, no quiero contar la Selección nada más”, explicó. En ese recorrido aparecen historias poco conocidas de su adolescencia en Pujato, su paso por el fútbol profesional y distintos episodios de su vida cotidiana. Entre ellos, el periodista mencionó anécdotas vinculadas con las travesuras de juventud, su afición por las motos y su posterior pasión por el ciclismo, una actividad que comenzó a practicar por consejo del extenista Carlos Moyá, con quien comparte la residencia en Mallorca.

Durante su paso por la revista El Gráfico, desarrolló buena parte de su experiencia con las entrevistas de largo aliento y la sección Las 100 preguntas. Recordó, entre otras experiencias, una entrevista a Víctor Hugo Morales en 1995, en la que se animó a plantearle una pregunta incómoda sobre la posibilidad de que los oyentes confundieran su voz con la de otro relator. Con el tiempo, ese trabajo derivó en la publicación de libros sobre figuras del deporte, entre ellos Marcelo Gallardo y ahora Scaloni.

Consultado sobre sus próximos proyectos, el periodista contó que trabaja en otras tres posibles publicaciones, aunque prefirió no adelantar nombres. También reconoció que le gustaría escribir sobre Lionel Messi, si bien consideró que todavía no tiene con el capitán argentino el vínculo necesario para desarrollar una biografía con la profundidad que busca.

Entrevista de Lucas Correa.