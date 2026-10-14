LPF Play implementará suscripción mensual para acceder a transmisiones del ascenso argentino

Buenos Aires, 14 octubre (NA) – A partir de este miércoles, la plataforma LPF Play, encargada de las transmisiones del ascenso argentino, comenzará a cobrar una suscripción mensual.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el costo mensual será de $15.000 para acceder a las transmisiones de la Primera Nacional, B Metropolitana y C. No obstante, algunos torneos continuarán disponibles bajo el plan base gratuito.

La aplicación, lanzada en marzo tras la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de retener los derechos televisivos del ascenso, había funcionado sin costo hasta el presente, en un contexto donde se definen ascensos y descensos en las distintas categorías.

Con la nueva modalidad, LPF Play, que permitía el acceso gratuito a la mayoría de las transmisiones del fútbol de ascenso, ahora operará con un sistema de suscripción para la mayoría de las competencias. Esto se da en un momento crítico de la temporada, donde los clubes, como en el caso de la Primera Nacional, han tenido que afrontar viajes a lo largo del país con recursos limitados para disputar 33 partidos.

La plataforma se dividirá en un plan básico gratuito, que permitirá seguir los partidos del Federal A, futsal femenino y el Torneo Promocional Amateur, además de los programas asociados. Sin embargo, para acceder a la segunda división, la B Metropolitana y la C, será necesario abonar $15.000 mensuales.

La implementación de este plan de pago comienza hoy. Para alentar a los aficionados a suscribirse, se ha anunciado que quienes se registren hasta el jueves 15 de octubre participarán en un sorteo para ganar una camiseta de la Selección argentina utilizada durante la despedida del astro Lionel Messi.

Además de este cambio en el esquema de tarifas, la nueva normativa también afectará a las transmisiones partidarias: los medios no podrán grabar imágenes del partido ni de ningún sector del estadio desde dos horas antes hasta una hora después del final del mismo, y no podrán publicar imágenes de acciones de juego en sus redes sociales.