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Miércoles de Champions: la Roma de Dybala empata ante el Real Madrid

Además, el Manchester City, con Enzo Fernández de titular, enfrenta al PSG en Inglaterra.

14/10/2026 | 16:43Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Molina y Dybala, citados en Roma.

FOTO: Molina y Dybala, citados en Roma.

Roma recibe al Real esta tarde (Foto: @OfficialASRoma)

FOTO: Roma recibe al Real esta tarde (Foto: @OfficialASRoma)

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La Champions League ofrece este miércoles una jornada con varios encuentros atractivos, pero dos partidos se llevan todas las miradas: Roma-Real Madrid y Manchester City-Paris Saint-Germain, ambos programados para las 16, hora de Argentina.

El duelo entre el conjunto italiano y el "Merengue" aparece como uno de los grandes atractivos de la fecha, mientras que el choque entre el City y el PSG reunirá a dos equipos protagonistas del fútbol europeo, con planteles acostumbrados a competir por los principales objetivos continentales.

Los partidos del miércoles

LASK Linz vs. Liverpool FC (13:45)

Feyenoord Rotterdam vs. Calcio Como 1907 (13:45)

FK Shajtar Donetsk vs. AEK Atenas (16:00)

Real Betis vs. FC Porto (16:00)

Roma vs. Real Madrid (16:00)

ŠK Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart (16:00)

Aston Villa vs. Fenerbahçe (16:00)

Manchester City vs. París Saint-Germain (16:00)

F.K. Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund (16:00)

PARTIDOS EN DESARROLLO

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Lectura rápida

¿Qué partidos se destacan en la Champions League?
Los partidos destacados son Roma-Real Madrid y Manchester City-Paris Saint-Germain.

¿Quiénes juegan en el primer partido destacado?
El primer partido destacado es entre Roma y Real Madrid.

¿Cuándo se juegan los partidos?
Ambos partidos se juegan este miércoles a las 16, hora de Argentina.

¿Dónde se disputan los encuentros?
Los encuentros se disputan en diferentes estadios europeos, con Roma y Real Madrid en Italia y Manchester City y PSG en Inglaterra.

¿Por qué son importantes estos partidos?
Estos partidos son importantes porque Roma, Real Madrid, Manchester City y PSG son equipos protagonistas del fútbol europeo.

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