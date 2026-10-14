Miércoles de Champions: la Roma de Dybala empata ante el Real Madrid

La Champions League ofrece este miércoles una jornada con varios encuentros atractivos, pero dos partidos se llevan todas las miradas: Roma-Real Madrid y Manchester City-Paris Saint-Germain, ambos programados para las 16, hora de Argentina.

El duelo entre el conjunto italiano y el "Merengue" aparece como uno de los grandes atractivos de la fecha, mientras que el choque entre el City y el PSG reunirá a dos equipos protagonistas del fútbol europeo, con planteles acostumbrados a competir por los principales objetivos continentales.

Los partidos del miércoles

LASK Linz vs. Liverpool FC (13:45)

Feyenoord Rotterdam vs. Calcio Como 1907 (13:45)

FK Shajtar Donetsk vs. AEK Atenas (16:00)

Real Betis vs. FC Porto (16:00)

Roma vs. Real Madrid (16:00)

ŠK Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart (16:00)

Aston Villa vs. Fenerbahçe (16:00)

Manchester City vs. París Saint-Germain (16:00)

F.K. Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund (16:00)

PARTIDOS EN DESARROLLO

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