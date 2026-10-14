Miércoles de Champions: la Roma de Dybala empata ante el Real Madrid
Además, el Manchester City, con Enzo Fernández de titular, enfrenta al PSG en Inglaterra.
14/10/2026 | 16:43Redacción Cadena 3
FOTO: Molina y Dybala, citados en Roma.
FOTO: Roma recibe al Real esta tarde (Foto: @OfficialASRoma)
La Champions League ofrece este miércoles una jornada con varios encuentros atractivos, pero dos partidos se llevan todas las miradas: Roma-Real Madrid y Manchester City-Paris Saint-Germain, ambos programados para las 16, hora de Argentina.
El duelo entre el conjunto italiano y el "Merengue" aparece como uno de los grandes atractivos de la fecha, mientras que el choque entre el City y el PSG reunirá a dos equipos protagonistas del fútbol europeo, con planteles acostumbrados a competir por los principales objetivos continentales.
Los partidos del miércoles
LASK Linz vs. Liverpool FC (13:45)
Feyenoord Rotterdam vs. Calcio Como 1907 (13:45)
FK Shajtar Donetsk vs. AEK Atenas (16:00)
Real Betis vs. FC Porto (16:00)
Roma vs. Real Madrid (16:00)
ŠK Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart (16:00)
Aston Villa vs. Fenerbahçe (16:00)
Manchester City vs. París Saint-Germain (16:00)
F.K. Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund (16:00)
PARTIDOS EN DESARROLLO
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Lectura rápida
¿Qué partidos se destacan en la Champions League?
Los partidos destacados son Roma-Real Madrid y Manchester City-Paris Saint-Germain.
¿Quiénes juegan en el primer partido destacado?
El primer partido destacado es entre Roma y Real Madrid.
¿Cuándo se juegan los partidos?
Ambos partidos se juegan este miércoles a las 16, hora de Argentina.
¿Dónde se disputan los encuentros?
Los encuentros se disputan en diferentes estadios europeos, con Roma y Real Madrid en Italia y Manchester City y PSG en Inglaterra.
¿Por qué son importantes estos partidos?
Estos partidos son importantes porque Roma, Real Madrid, Manchester City y PSG son equipos protagonistas del fútbol europeo.