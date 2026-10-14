Liverpool se impuso al LASK en Austria con un hat-trick de Barcola en la Champions League

En una jornada vibrante de la Champions League, Liverpool goleó 6-3 al LASK Linz en Austria, mientras que Feyenoord derrotó 3-2 al Como en Rotterdam, propinándole su primera caída en el torneo.

En Linz, el equipo dirigido por Andoni Iraola mostró un andar arrollador cuando Ronald Araújo abrió el marcador a los 22 minutos de cabeza, tras un córner ejecutado por Konstantinos Tsimikas.

Dos minutos después, Bradley Barcola amplió la ventaja tras una asistencia de Lewis Koumas, y el propio Barcola firmó su doblete tras un error en la salida local para establecer el 3-0 antes del descanso.

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¡SE LLEVA LA PELOTA A SU CASA! Barcola entró en velocidad luego del centro bajo de Frimpong y firmó su Hat-Trick en la goleada de Liverpool sobre LASK por la #CHAMPIONSxESPN. ?? Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/B2yJcn6jKP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2026

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En la segunda parte, Jeremie Frimpong habilitó a Tsimikas para el cuarto tanto y, aunque Robert Ljubicic descontó a los 18 minutos, Frimpong volvió a asistir a Barcola, que completó su hat-trick a los 21.

Poco después, Frimpong sirvió su tercera asistencia para que Lewis Koumas marcara el 6-1. Sobre el final, Liverpool bajó la intensidad y LASK achicó la brecha con dos goles de Florian Flecker —ambos tras pases de Junior Dibango—, dejando el 6-3 definitivo.

En los Reds, Alexis Mac Allister apenas disputó ocho minutos debido a la rotación dispuesta por Iraola ante un calendario exigente de seis partidos en 18 días.

Por su parte, en Rotterdam, Feyenoord venció 3-2 al Como a pesar de que el equipo italiano comenzó arriba con un gol de Assane Diao, quien debió retirarse lesionado en la misma jugada.

El conjunto neerlandés reaccionó rápidamente con una media vuelta de Gjivai Zechiël para empatar y, en el complemento, Anis Hadj Moussa dio vuelta el partido con un fuerte remate y luego provocó el tercer gol, que terminó en contra tras impactar en el arquero Robert Sánchez.

El delantero griego Anastasios Douvikas descontó sobre la hora para el Como, pero no alcanzó para evitar la derrota en suelo neerlandés.