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Liverpool se impuso al LASK en Austria con un hat-trick de Barcola en la Champions League

En una emocionante jornada de Champions League, Liverpool triunfó 6-3 ante LASK, mientras que Feyenoord superó 3-2 al Como en un partido reñido en Rotterdam.

14/10/2026 | 17:09Redacción Cadena 3

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Bradley Barcola

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En una jornada vibrante de la Champions League, Liverpool goleó 6-3 al LASK Linz en Austria, mientras que Feyenoord derrotó 3-2 al Como en Rotterdam, propinándole su primera caída en el torneo.

En Linz, el equipo dirigido por Andoni Iraola mostró un andar arrollador cuando Ronald Araújo abrió el marcador a los 22 minutos de cabeza, tras un córner ejecutado por Konstantinos Tsimikas.

Dos minutos después, Bradley Barcola amplió la ventaja tras una asistencia de Lewis Koumas, y el propio Barcola firmó su doblete tras un error en la salida local para establecer el 3-0 antes del descanso.

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En la segunda parte, Jeremie Frimpong habilitó a Tsimikas para el cuarto tanto y, aunque Robert Ljubicic descontó a los 18 minutos, Frimpong volvió a asistir a Barcola, que completó su hat-trick a los 21.

Poco después, Frimpong sirvió su tercera asistencia para que Lewis Koumas marcara el 6-1. Sobre el final, Liverpool bajó la intensidad y LASK achicó la brecha con dos goles de Florian Flecker —ambos tras pases de Junior Dibango—, dejando el 6-3 definitivo.

En los Reds, Alexis Mac Allister apenas disputó ocho minutos debido a la rotación dispuesta por Iraola ante un calendario exigente de seis partidos en 18 días.

Por su parte, en Rotterdam, Feyenoord venció 3-2 al Como a pesar de que el equipo italiano comenzó arriba con un gol de Assane Diao, quien debió retirarse lesionado en la misma jugada.

El conjunto neerlandés reaccionó rápidamente con una media vuelta de Gjivai Zechiël para empatar y, en el complemento, Anis Hadj Moussa dio vuelta el partido con un fuerte remate y luego provocó el tercer gol, que terminó en contra tras impactar en el arquero Robert Sánchez.

El delantero griego Anastasios Douvikas descontó sobre la hora para el Como, pero no alcanzó para evitar la derrota en suelo neerlandés.

Lectura rápida

¿Qué equipos jugaron en la Champions League?
Liverpool y LASK Linz se enfrentaron, y Feyenoord jugó contra Como.

¿Quién fue el destacado del partido de Liverpool?
Bradley Barcola se destacó al marcar un hat-trick.

¿Cuál fue el resultado del partido entre Liverpool y LASK?
Liverpool ganó 6-3 a LASK Linz.

¿Qué pasó en el partido de Feyenoord?
Feyenoord venció 3-2 al Como, quien anotó primero.

¿Quién dirigió al Liverpool en este encuentro?
El equipo fue dirigido por Andoni Iraola.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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