Sosa sobre cómo deberá enfrentar Vasco da Gama a Boca en Brasil: “Hay que salir a atacar”

El mediocampista central, Santiago Sosa, compartió su visión sobre la clave que debe seguir el Vasco da Gama para asegurar su lugar en la final de la Copa Sudamericana durante el partido de vuelta en Brasil contra Boca Juniors: "Tenemos que salir a jugar de igual a igual, como si estuviéramos 0-0, atacar y tratar de cerrar todo en casa".

Las declaraciones de Sosa llegaron tras la histórica victoria de los "Camisas Negras" en la Bombonera, donde se impusieron por 1-0 en el primer encuentro de la serie. Aunque evitó autodenominarse como favorito, mostró confianza para el segundo duelo: "Nosotros queremos ganar siempre; no sé si llamarlo candidato o no; ellos son un gran equipo, con una gran historia y jugadores".

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El futbolista también expresó su confianza en el equipo: "Confiamos en lo nuestro, tenemos grandes futbolistas; queremos llegar a la final, tenemos muchas ganas de hacerlo después de mucho tiempo y confiamos en que se nos va a dar".

Además, analizó el desarrollo del primer encuentro: "Todavía queda un partido, ellos jugaron muy bien, tuvieron la posibilidad de jugar con un jugador más gran parte del segundo tiempo; nosotros hicimos un trabajo defensivo muy bueno".

Sobre el desarrollo del partido, Sosa comentó: "El primer tiempo nos plantamos de una mejor manera, en el segundo quizás fue más de ellos, obviamente tenían que salir a empatar y tratar de ganar con un jugador de más, en su cancha, todo eso pesa a la hora de jugar. No pienso que nos hayan pasado por arriba, pero fue un partido muy parejo".

El mediocampista expresó su alegría por la victoria: "Estoy contento de haber ganado en esta cancha, con el Vasco que no competía hace un montón internacionalmente", y agregó que el triunfo es una alegría tanto para ellos como para los hinchas.

Por otro lado, Sosa manifestó su deseo de que el segundo duelo se juegue en el mítico estadio de Maracaná: "Aparentemente es en el Maracaná; queremos que sea ahí, es donde nos sentimos muy cómodos; en nuestro estadio no se puede por la capacidad, porque se han vendido muchas entradas".

Finalmente, el jugador se refirió a su antiguo club, Racing Club, donde fue campeón de la Sudamericana 2024, deseándole suerte en el clásico contra Independiente: "Jugamos el sábado a la noche y el domingo voy a poder ver el clásico; quiero que gane Racing, sé que no la están pasando bien en este momento, la gente y los que están dentro del club, quiero que le vaya muy bien, que le den una alegría a los hinchas".