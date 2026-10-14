Fórmula 1: Colapinto agradece el apoyo, pero pide a los fanáticos abandonar los mensajes de odio
Con una valiente y sincera declaración a través de su IG, Franco confirma que la intolerancia de algunos 'fans' le crea problemas con su entorno y ruega persistir en la adhesión, pero evitar las agresiones: "Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario".
14/10/2026 | 17:40Redacción Cadena 3
FOTO: Franco: "Sé que están pensando que me están defendiendo, pero generan lo contrario"
Franco Colapinto dirigió hoy un mensaje a sus fanáticos argentinos para solicitarles bajar el nivel de odio y evitar la violencia verbal en los posteos que refieren al equipo Alpine F1 Team, su compañero de equipo Pierre Gasly y sus colaboradores técnicos o deportivos cuando no consigue buenos resultados.
Nuestro piloto de F1 manifestó que se había alejado de las redes sociales para enfocarse solo en la parte deportiva, pero que consideró indispensable dirigir estas palabras para algunos de los fanáticos que llenan los espacios de posteos ofensivos, despectivos, descalificativos y con gran contenido de violencia verbal, generándole problemas en su convivencia, relaciones sociales y competitivas que pueden causarle un gran perjuicio:
"Hola a todos, hay algo muy importante de lo que necesito hablarles hace un tiempo. Lo tendría que haber hablado con todos ustedes, pero es algo necesario, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Yo siempre voy a ser un agradecido y realmente me siento una afortunado de haberlos tenido desde el principio, de todo el apoyo que me dan, de cómo me ayudan a conseguir los resultados, de cómo me empujan a ir por más siempre.
/Inicio Código Embebido/
/Fin Código Embebido/
A mí y al equipo, y nos ayudan a conseguir los resultados carrera tras carrera, día tras día, entrenando, intentando mejorar, y realmente soy un agradecido por todo eso. Sé que los hace sentir muy orgullosos cuando me va bien, cuando sumo puntos, a mí y a todo el equipo, y siempre voy a estar muy agradecido por eso. Pero hay veces que nos pasamos de la raya, que en vez de apoyarme, terminamos criticando, terminamos atacando a otros pilotos, a otros colegas, a mis compañeros de equipo, a mis mecánicos, a mis ingenieros, gente con la que trabajo día a día.
Sé que están pensando que me están defendiendo, pero están generando lo contrario. No me ayudan, ni a mí, ni a mi futuro, y realmente quiero que entiendan que eso es lo que tenemos que cambiar, todos juntos. Tenemos que intentar mejorar como sociedad, y para ayudarme a tener una mejor performance, para ayudarme a seguir consiguiendo mis sueños, mis resultados, es decir, sumando puntos, necesito que me ayuden a parar esto, todos juntos.
Vamos a seguir luchando para que me vaya bien. Obviamente hace un tiempo tomé la decisión de alejarme de las redes, tomarme un descanso de las redes sociales, enfocarme en lo que realmente me importa, enfocarme en mi sueño, en mi carrera deportiva, enfocarme con el equipo a conseguir los resultados que queremos y los objetivos que necesitamos. Así que quería decirles que no me van a extrañar, que vamos a seguir viéndonos en las carreras, vamos a seguir viendo, apoyando, quiero que sigan bancando al equipo, quiero que sigan bancando a mí, y estoy seguro que vamos a conseguir grandes resultados todos juntos.
Así que vamos por todo, vamos a seguir empujando mucho, que vuelvan a venir esos buenos resultados, que vuelvan a venir esos puntos. Vamos con todo como un equipo grande, apoyarnos, a bancarnos en las buenas y en las malas, y estoy seguro que nos vamos a ver muy muy pronto en las carreras más cerca de casa. Un abrazo muy grande, gracias de corazón por entender, gracias por bancarme y por estar siempre".
Cadena 3 Motor, sobre un posteo de @francocolapinto y fotografía de Bullet Sport Management